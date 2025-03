På oppløpssiden til helgens landsmøte i SV er det dragkamp om hva partiet skal mene om EØS-avtalen i sitt nye arbeidsprogram, et dokument som politikken partiet vil prioritere de neste fire årene.

Skal SV fortsatt gå inn for å si opp eller erstatte EØS-avtalen i arbeidsprogrammet?

Eller bør partiet nøye seg med en EØS-kritisk formulering, som likevel freder EØS-avtalen i de neste fire årene av hensyn til den geopolitiske uroen?

Der står frontene. Torsdag formiddag har SVs viktige redaksjonskomite lagt fram et første forslag til kompromiss. Komiteen sin oppgave er å finne fram til formuleringer landsmøtet kan enes om til slutt.

Forslag til EØS-kompromiss – signal om freding

Nå foreslår redaksjonskomiteen en ny formulering til programmet, som ikke sier at SV vil jobbe for å melde Norge ut av EØS «de neste årene» eller begynne forhandlinger om en ny avtale:

«SV vil si nei til norsk EU medlemskap og ønsker en samarbeidsform som ikke avgir suverenitet slik EØS gjør. Den utfordrende og uoversiktlige geopolitiske situasjonen gjør det imidlertid uhensiktsmessig å skulle starte forhandlinger de neste årene».

Samtidig understrekes det at SV vil «bruke handlingsrommet og reservasjonsretten i EØS, og si nei til ny EU lovgivning som avgir ytterligere suverenitet».

Formuleringen åpner også for at den «geopolitiske situasjonen» kan normalisere seg igjen. Med det vil begrunnelsen for ikke si opp eller reforhandle EØS-avtalen falle bort.

Redaksjonskomiteen vil være i sving gjennom hele SVs landsmøte. Det kan med andre ord komme nye justeringer i ordlyden underveis.

EØS har sprengkraft i SV

I det tradisjonsrike nei-partiet SV har EØS-spørsmål sprengkraft i seg. Særlig i lys av de senere årenes debatt om kraftpolitikk og strømpriser.

Tilhengerne av å droppe punktet om EØS-utmelding mener derimot at SV stiller seg lagelig til for refs om klokskapen i en snarlig EØS-utmelding de neste fire årene gitt den sikkerhets- og handelspolitiske situasjonen.

– Det virker ikke realistisk å fremforhandle en ny handelsavtale midt oppi en stor internasjonal handelskrig, sa Oslo SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll til NRK nylig.

Oslo, Nordland og Møre og Romsdal er fylkeslag som åpent kjemper for å stryke formuleringer om EØS-utmelding i arbeidsprogrammet.

Dragkamp i gang – har tatt flere vendinger

Dragkampen om EØS-ordene er for lengst i gang og har tatt flere vendinger tidligere:

Først foreslo programkomiteen at SV kun skulle jobbe for å «utvide handlingsrommet i EØS-avtalen» den neste perioden. Borte var formuleringen i dagens program om at SV vil «si opp EØS-avtalen» og at den bør «erstattes med en bred handels- og samarbeidsavtale».

Så overprøvde et flertall i landsstyret programkomiteen og gikk inn for å hente inn igjen partiets tradisjonelle ståsted i utkastet som landsmøtet skal behandle: «arbeide for å si opp EØS-avtalen og erstatte den med en balansert handelsavtale med EU».

Deretter fremmet både Oslo, Nordland og Møre og Romsdal endringsforslag om å stryke dette punktet.

Og nå, dagen før landsmøtet begynner, kom altså redaksjonskomiteen med sitt forslag til ny EØS-formulering. Denne gangen uten ord om utmelding eller reforhandling av EØS.

Det hører med til historien at både programkomiteen og redaksjonskomiteen ledes av SVs avtroppende nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes.

Tunge SV-aktører jobber for å frede EØS fremover

Vårt Land snakket med flere nøkkelpersoner sentralt i SV på onsdag. Bildet som avtegner seg er at tunge aktører i partiet jobber for å finne fram til et kompromiss.

I deres øyne vil dette være en formulering som balanserer synspunktene i partiet, men som likefullt viser at SV ikke vil ta EØS-kampen den kommende stortingsperioden.

Det skal ha blitt sondert forsiktig i partiorganisasjonen. Enkelte mener en slik løsning vil kunne samle flertall.

Samtidig spiller flere ned konfliktnivået. Egentlig er man ikke så uenige om EØS i SV, betoner de.