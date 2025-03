Starmer «virkelig sjokkert» over Israel

Israel innførte tidligere i måneden blokade av nødhjelp til Gaza og kuttet i helgen også strømforsyningen til den krigsherjede palestinske enklaven.

Strømkuttet har fått følger for Gazas siste gjenværende anlegg for produksjon av rent drikkevann, og FN og hjelpeorganisasjoner advarer om at det kan få store humanitære konsekvenser.

Starmer konstaterte onsdag at Israels beslutning kan være et brudd på folkeretten og sa at den britiske regjeringen gjør alt for «å lette situasjonen» for palestinerne.

– Jeg er virkelig sjokkert over at Israel blokkerer nødhjelp når den trengs i større omfang og hastighet enn noensinne før, sa han i Underhuset.