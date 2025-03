Rubio: 83 prosent av USAIDs programmer kuttes

Siden innsettelsen av president Donald Trump har det vært massive kutt i USAID, og tusenvis av ansatte i USA og andre land er oppsagt.

Både Trump og hans rådgiver Elon Musk har sagt at USAID bør nedlegges.

Mandag kunngjorde Rubio at en seks uker lang gjennomgang er over. Det er offisielt tatt en beslutning om å fjerne 83 prosent av USAIDs programmer.

På meldingstjenesten X skriver Rubio at milliarder av dollar ble brukt på måter som ikke tjente USAs kjerneinteresser, og i noen tilfeller undergravde disse interessene.

De 18 prosentene som bevares, skal nå legges direkte under Rubios departement.

Demokratiske folkevalgte og andre kaller stansingen av programmer som er finansiert av Kongressen, ulovlig. Slike grep må godkjennes av Kongressen, sier de.

En gruppe bestående av blant annet tidligere diplomater, eksperter innen utenrikspolitikk og sikkerhet fordømmer det de omtaler som en forhastet og skyggebelagt prosess, og ber Kongressen gripe inn.

– Tallene viser at livreddende programmer ble utsatt for alvorlige kutt, noe som har satt millioner av mennesker i allierte land i fare for sult, sykdom og død, heter det i en uttalelse fra US Global Leadership Coalition.

Gruppa skriver videre at dette gir Russland, Kina og USAs andre rivaler muligheter til å tilegne seg innflytelse mens USA trekker seg tilbake.