Ny måling: Ap-Støre spiser vennene sine og fyker til himmels

På Norstats ferske måling for Vårt Land, Dagbladet og NRK rykker Ap frem 1,4 prosentpoeng. Arbeiderpartiet har mer enn doblet seg siden bunnmålingen i Vårt Land i desember.

Med 30,1 prosent er partiet desidert størst på Stortinget.

Avstanden ned til to blå partier er blitt større. Fremskrittspartiet synker mest av alle denne gangen, fra 25,3 til 23 prosent. Før Høyres landsmøte om halvannen uke stiger partiet med 1,9 prosentpoeng til 18,1.

På rødgrønn side smuldrer samtidig noe opp rundt Ap på denne målingen:

Alle Jonas Gahr Støres venner fra det historiske venstresideflertallet i 2021 synker. Flertallet har skiftet fra rødgrønt til borgerlig nå i mars.

SV får laveste oppslutning siden vinteren 2022 – og Rødt er ikke langt fra sperregrensen.

På ikke-sosialistisk side er KrF nå i dramatisk trøbbel – til tross for 0,5 prosentpoengs fremgang i mars.

Kritisk for KrF: Aldri hatt en dårligere vinter i et valgår

For Kristelig Folkeparti har aldri hatt så dårlige tall bare et halvt år før et stortingsvalg.

For andre måned på ligger KrF på 2-tallet hos Vårt Land, men nestleder Ida Lindtveit Røse vil ikke si om det er krise for partiet nå:

– Det er ikke der vi skal ligge og jeg er sikker på at vi vil løfte oss fram mot valget, sier Røse.

I september står KrF foran en avgjørende kamp mot sperregrensen på fire prosent, som gir ekstra representanter på Stortinget.

KrF får i mars 2,6 prosent oppslutning. Tallmaterialet avslører dramatikk:

For første gang rømmer store mengder tidligere KrF-velgere over til Ap – hele 18.000.

Fortsatt taper partiet til sine borgerlige «venner». Frp tar 7.500 netto, Høyre 4.000.

Det siste året har KrF hentet velgere fra Senterpartiet. I mars var gevinsten null.

Også Konservativt forsyner seg fra KrF denne vinteren. I februar stjal de 10.000 velgere. Nå tar Erik Selles parti like mange av KrFs velgere som Høyre gjør: 4.000.

En trøst for KrF, er at partiet beholder sine tre representanter på Stortinget i målingen.

HAR HÅPET: Nestleder Ida Lindtveit Røse og KrF-leder Dag Inge Ulstein har fortsatt håp om å nå sperregrensen i høst, selv om tallene er dystre akkurat nå. (Synne Folstad Moen)

Valgforsker om KrF: – Dramatisk

Valgforsker Johannes Bergh har dette å si om Aps velgertyveri hos KrF:

– Det er interessant og overraskende. KrF har i det siste utvekslet velgere med andre borgerlige partier, sier han.

Bergh tror årsaken snarere er Aps voldsomme vekst enn KrF selv.

– KrF forsvinner i de dramatiske begivenhetene. Det blir vanskelig å fange oppmerksomhet rundt kjernesaker, sier Bergh.

Han kaller situasjonen i KrF for dramatisk:

– Det er et parti som står i fare for å forbli et lite parti og et mer regionalt parti i rikspolitikken.

Nestleder Røse ser derimot potensial for KrF. Eksempelvis i kamp mot partier som nå vil utrede dødshjelp.

– Jeg ser heller ikke at politikken til Ap legges om, selv om de flyr høyt med nytt mannskap, sier hun.

Beste for Ap siden sommeren 2017 – årelater Sp

På Vårt Lands målinger har Ap ikke vært over 30 prosent siden juni 2017. Det var rett før valgkampen der «alt» gikk galt for Jonas Gahr Støre og co.

– Det er en symbolsk milepæl for Ap å komme over 30 prosents oppslutning. Det er solid og ser stabilt ut for Ap, sier valgforsker Bergh.

Nå henter Ap velgere fra alle utenom Frp. Sylvi Listhaug tar faktisk 25.000 av Aps 2021-velgere denne måneden.

Ap årelater nå Sp og Trygve Slagsvold Vedum: Hele 75.000 velgere foretrekker heller Ap.

Fra Rødt og SV henter Ap nær 24.000 velgere til sammen. I Sps suksessår før 2021-valget var tendensen motsatt.

I praksis tapper Ap partiene som er helt avgjørende for å sikre et nytt rødgrønt flertall på Stortinget. De fire borgerlige partiene får 87 mandater og trygt flertall.

– Det er motiverende med målinger som går frem for Ap. Jeg tar det som et uttrykk for at flere mener vi styrer trygt i en urolig tid. Det kaller på hardt arbeid fremover, sier statsminister Jonas Gahr Støre til Vårt Land.

Ap-lederen svarer ikke på Vårt Lands spørsmål om hvor alvorlig det er at Ap svekker partiene han trenger støtte fra i maktkampen.

Valgforsker: – Store partier er helt dominerende nå

– De store partiene dominerer helt nå, sier Johannes Bergh.

Høyre og Frp gjør det samlet sett bra, til tross for en viss tilbakegang siden februar, påpeker valgforskeren ved Institutt for samfunnsforskning.

Sylvi Listhaug synker mest av alle i målingen: 2,3 prosentpoeng. De to blå partiene har likevel 23 flere mandater totalt enn ved den rødgrønne brakseieren i 2021.

Høyre får svake 18,1 prosent, men valgforsker Bergh registrerer at partiet ser ut til å ha stoppet fallet. Erna Solberg styrker seg nå.

– Høyre har potensial for å hente tilbake velgere de har mistet til Frp. Høyre er jo en viktig aktør i debatten om sikkerheten og kan ha en fordel av å være et styringsparti som leverer trygghet, sier han.

Bakgrunnstallene viser at Høyre vinner velgere fra litt ulike hold. Særlig blant velgere som ikke stemte i 2021.

– All fremgang er bra. Høyre har en plan om å fortsette å jobbe oss oppover. Det er et halvt år igjen til valget, som vi har mål om å vinne, sier partileder Erna Solberg til Vårt Land.

Norge trenger en ny regjering, som løfter verdiskapingen som trengs i krisetider, mener Solberg.

– Vi må bygge Norge sterkere, sier hun.

STYRKER SEG: Høyre er fortsatt under 20-tallet, men krabber nå oppover igjen på Vårt Lands gallup. (Erlend Berge)

Valget kan bli avgjort av hvem som kommer over sperregrensen

Stadig flere partier befinner seg nå i landskapet rundt sperregrensen. Hvem som vipper over eller under, kan igjen avgjøre kampen om regjeringsmakten.

SV og Sp har tryggest margin ned til det magiske firetallet. De får henholdsvis 6,4 prosent og 5 prosent. Begge synker et prosentpoeng fra målingen i februar.

– En utrolig historie, sier valgforsker Bergh om Senterpartiet.

Siden det sterke valget i 2021 har Trygve Slagsvold Vedums parti mistet hele 150.000 velgere til Ap og Sp. Omtrent like mange til hver.

– Det som skjer er at de mister de velgerne de den gang vant. Som andre har Sp havnet i skyggen av de store partiene, sier Bergh.

NYE TIDER Trygve Slagsvold Vedum og Sp har mistet nær 150.000 velgere til Ap og Frp alene siden glansdagene før valget i 2021. (Fredrik Varfjell/NTB)

Rødt og Venstre lever farlig

Alle endringene i målingen er innenfor feilmarginen. For Rødt og Venstre, som de siste årene har ligget trygt over femtallet, er det likevel fare på ferde nå.

Rødt får bare 4,5 prosent i mars, ned 0,8 prosentpoeng. Venstre hever seg derimot fra dystre 3,1 prosent i februar til 4,4 prosent i mars.

Selv om Venstre er over sperregrensen, taper partiet nå tusener av velgere til et Ap de tidligere vant fra.

Gevinst fra MDG, SV og litt fra Sp løfter Guri Melbys parti.

Venstre får bare fire mandater, ifølge Norstats beregninger. Det er færre enn et parti under sperregrensen normalt pleier å få.