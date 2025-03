Ye starter med søndagsgudstjenester igjen

Det er konsertarrangement med kor, og i helgens innlegg meldte Ye at Sunday Services ville gjøre comeback 16. mars, skriver Billboard.

På Instagram Stories la Ye ut skjermdump av en tekstmeldingsutveksling med Jason White, som dirigerer Sunday Service-koret til Ye.

De gudstjeneste-aktige samlingene er tidligere blitt beskyldt av kristne for å minne om en kjendiskult. I 2019 ga Ye og koret ut et album første juledag kalt «Jesus Is Born».

Bare få timer etter meldingen om Sunday Service-comebacket, delte Ye et bilde av en hvit kappe umiskjennelig lik Ku Klux Klan-draktene på Instagram, med teksten «Today’s Outfit» – altså dagens antrekk.

Den kontroversielle posten er nå borte, men på Reddit er det lagt ut skjermdump av bilde og tekst. Den siste tiden har Ye ifølge Billboard lagt ut flere innlegg med støtende inneholdt, blant annet at et nytt album skulle ha «et antisemittisk lydbilde».