Mark Carney blir Canadas nye statsminister – sier Trump truer landet

59 år gamle Carney tas i ed i løpet av de neste dagene og får blant annet en handelskonflikt med USA og president Donald Trump i fanget.

Carney, som har ledet både Bank of Canada og Bank of England, var regnet som favoritt før avstemningen, og han fikk 85,9 prosent av stemmene.

– USA vil ha landet vårt

Carney pekte raskt på trusselen fra Trump etter seieren. I sin første tale som partileder sa han at «amerikanerne vil ha ressursene våre, vannet vårt og landet vårt».

– Det er noen som prøver å svekke økonomien vår. Donald Trump har, som vi vet, innført uberettiget straffetoll på det vi bygger, det vi selger og det som er vårt levebrød, sa Carney.

– Han angriper canadiske familier, arbeidere og selskaper. Vi kan ikke og skal ikke la ham lykkes, sa han videre.

Han la til at Canada vil beholde gjengjeldelsestoll som er innført, fram til «amerikanerne viser oss respekt».

Valg i vente

Carney har sterk støtte i partiet, også fra mange av statsrådene i Trudeaus regjering. Hovedmotstanderen var Trudeaus tidligere visestatsminister og finansminister Chrystia Freeland.

Det ventes å snart bli valg, enten ved at Carney utlyser et, eller ved at opposisjonen stiller kabinettsspørsmål i løpet av de neste ukene.

Trudeau kunngjorde i januar at han ville gå av, men har blitt sittende som statsminister fram til partiet har landet ny leder.

– Canadiere står overfor en eksistensiell utfordring fra naboen vår, sa Trudeau i sin avskjedstale søndag.

Uerfaren politiker

Carney fikk ros for jobben som sentralbanksjef etter at Canadas økonomi kom seg raskere enn mange andre etter finanskrisen i 2008. Han ble i 2013 den første uten britisk statsborgerskap til å lede Bank of England siden den ble opprettet i 1694.

Carney slo seg først opp som bankmann i Goldman Sachs før han trådte inn i offentlig sektor. Etter at han gikk av som britisk sentralbanksjef i 2020 har han blant annet jobbet i FN-systemet med å få privat sektor til å investere i klimavennlig teknologi.

Han har aldri vært folkevalgt, og analytikere har pekt på den manglende politiske erfaringen som en mulig svakhet.

Carney har framstilt seg som en ny stemme med en annen kurs enn Trudeau, som han sier ikke har gjort nok for å bygge den canadiske økonomien.

Økt nasjonalisme

De konservative har håpet å få valgkampen til å dreie seg om Trudeau, som har blitt mindre populær i takt med økte matvare- og boligpriser og økt innvandring.

Trumps handelskrig og snakk om å gjøre Canada til USAs 51. delstat har vakt sinne i Canada, der mange buer når den amerikanske nasjonalsangen spilles i NBA og NHL, der det er canadiske lag med. I tillegg prøver mange å unngå å kjøpe amerikanske varer.

– Vi har gjort dette til verdens beste land, og nå vil naboen vår forsøke å ta oss. Glem det, har Carney sagt tidligere.

Den tiltakende canadiske nasjonalismen synes å ha styrket De liberales sjanser i valget. Partiet har gjort det stadig bedre på målingene, men De konservative og partileder Pierre Poilievre har en knapp ledelse.