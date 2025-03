SOHR: Over 700 alawitter drept av syriske sikkerhetsstyrker

Det er den London-baserte eksilgruppa SOHR som melder at 745 sivile alawitter er drept av sikkerhetsstyrker og grupper med tilknytning til den nye regjeringen.

SOHR har tidligere offentliggjort og verifisert bilder og videoer som viser titalls lik i sivile klær i Syrias kystområder. SOHR sier at mange er regelrett likvidert, og at boliger og annen eiendom er plyndret.

Beboere i området melder stadig om nye drap på sivile og sammenstøt mellom landets nye myndigheter og væpnede menn som er lojale mot tidligere president Bashar al-Assad.

Dermed stiger dødstallet. Fredag kveld ble det meldt at 134 sivile alawitter var drept, men lørdag var tallet kommet opp i 745.

Totalt er dødstallet oppe i 1018, inkludert 273 regjeringssoldater og krigere som er tilhengere av det nye regimet, ifølge SOHR.

Kystprovinsene

Det har vært spent i kystprovinsene Latakia og Tartus etter president Bashar al-Assads fall i desember etter en lynoffensiv ledet av islamistopprørere.

. Mange av innbyggerne i området er alawitter fra den samme sjiamuslimske minoriteten som Assad-familien, som styrte Syria med jernhånd i over 50 år. Nå frykter de lokale hevnaksjoner etter Assads brutale regime.

Harde kamper mellom sikkerhetsstyrker og rester av Assad-regimet i Latakia og naboprovinsene ved den syriske middelhavskysten startet torsdag.

Syriske myndigheter har ikke kommentert tallene eller påstandene om at sivile er blitt drept av sikkerhetsstyrker, men innenriksdepartementet i Damaskus erkjenner at «individuelle krenkelser» har funnet sted.

Kontroll igjen

– Etter at rester av det veltede regimet likviderte en rekke sikkerhetsstyrker, har uorganiserte folkemengder dratt til kysten, noe som førte til en rekke individuelle krenkelser, sa en sikkerhetskilde til det statlige nyhetsbyrået Sana fredag.

En talsmann for forsvarsdepartementet, Hassan Abdul Ghani, sier at sikkerhetsstyrkene har fått kontroll igjen lørdag. Han gjorde det klart at det er strengt forbudt for soldatene å nærme seg private hjem eller angripe noen i deres hjem.

Utenriksminister Espen Barthe Eide (Ap) er dypt bekymret over de voldelige sammenstøtene vest i Syria de siste dagene.

– Syria er ved et kritisk veiskille. Å beskytte sivile og styrke nasjonal sikkerhet er avgjørende for en fredelig og inkluderende politisk overføring av makt, og sikre rettighetene til syrere, skriver Eide på X.

Hevndrap

De harde kampene er de verste siden Assads fall. Syrias midlertidige president Ahmed al-Sharaa ber opprørere om å legge ned våpnene og overgi seg før det er for sent.

SOHR omtaler hendelsene i vest som hevndrap og har meldt om flere massakrer med kvinner og barn blant de døde i løpet av de siste dagene.

– De unge mennene ble likvidert på en måte som ikke var så ulik fremgangsmåten til det tidligere Assad-regimets sikkerhetsstyrker – som en kollektiv hevngjerning, heter det i en uttalelse fra SOHR.

Ifølge SOHR var det lørdag et omfattende strømbrudd som la hele regionen i mørke. Vannforsyningen ble stanset i Latakia-området, og mange bakerier lukket dørene.

Siden Assad-regimet ble styrtet i desember, har de islamistiske opprørerne som tok makten, dempet sin språkbruk og lovet å beskytte alle Syrias religiøse og etniske minoriteter.

– Reddet seg så vidt

67 år gamle Samir Haidar fra Baniyas sier at to av hans brødre og en niese ble drept av væpnede grupper som tok seg inn i folks hjem.

Han sier han klarte å flykte til et sunnimuslimsk nabolag, men at han ville blitt drept om han hadde vært fem minutter senere ute.

Selv om han er alawitt, hørte han til venstreopposisjonen mot Assad-regimet og satt i fengsel i over ti år under Assad-regimet.