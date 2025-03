KrFU vil bøtelegge de som dropper foreldremøter

Ifølge VG har lederen et samlet Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) bak seg. Forslaget skal behandles på KrFs landsmøte i april.

– I hele denne debatten om inngripen mot vold og trusler i skolen, har det har vært mye fokus på at læreren får et utvidet mandat. Det er fint og flott. Men så mener jeg at ballen må spilles tilbake til foreldrene, sier Bjuland.

Han mener skolen selv, ved rektor, som bør stå for bøteleggingen.

– Jeg tenker at mellom 2000 og 3000 kroner kan være et naturlig bøtesats. Men det må utredes, sier KrFU-lederen.

Leder Ståle Kalkvik i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har ingen tro på at en bot skal føre til at flere stiller opp på foreldremøter.

– Et av de dårligste forslagene jeg har hørt på lenge, sier han til VG.