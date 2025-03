Israel sier de kutter strømtilførselen til Gaza

I et brev ber Israels energiminister Eli Cohen landets største strømleverandør, Israel Electric Corporation, om å stanse salg av strøm til Gaza.

Beslutningen trer i kraft umiddelbart, sier Cohen, som sier det er et forsøk på å presse Hamas.

– Vi kommer til å ta i bruk alle verktøy vi har for å sikre at gislene våre kan komme hjem og at Hamas ikke er i Gaza etter krigen, sier energiministeren ifølge Jerusalem Post.

Konsekvensene og omfanget av kuttet er ikke klart umiddelbart, men det trengs strøm fra Israel blant annet for å produsere drikkevann i Gaza.

For en uke siden stanset Israel nødhjelpssendinger til Gaza. Ifølge statsminister Benjamin Netanyahu ble det gjort fordi Hamas nektet å gå med på å forlenge første fase av våpenhvilen etter at den utløp.

Både Israel og Hamas har signalisert lørdag at de er klare for nye forhandlinger, og Netanyahus kontor opplyste lørdag at en israelsk delegasjon kommer til å reise til Doha i Qatar mandag.