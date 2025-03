– Det Donald Trump driver med nå virker helt hodeløst. Han oppfører seg som en elefant i en glassbutikk. Han er veldig kortsiktig og jeg tror han for tiden blir rundlurt av Vladimir Putin.

Det sier podkast-vert og forfatter Ole Asbjørn Ness. Han driver den høyreorienterte politiske podkasten Ness, som er blant Norges mest populære podkaster.

I et lengre Facebook-innlegg publisert på lørdag forklarer Ness at han nå har snudd i synet på USAs president Donald Trump. Ness sitt hovedbudskap: Jeg tok feil.

«Jeg har gjort mye dumt i mitt liv, veldig mye, men det kanskje dummeste jeg har gjort, er å uttrykke støtte til Donald Trump offentlig», skriver Ness i innlegget, som i skrivende stund har fått over 600 likerklikk, 200 kommentarer og 60 delinger.

I innlegget returnerer Ness stadig tilbake til det mye omtalte møtet i Det hvite hus mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump og visepresident JD Vance. Eller som Ness beskriver det «En modig mann og to bøller».

– Var det rett og slett seansen i Det hvite hus som fikk deg til å skifte mening?

– Ja, det var det som virkelig fikk meg til å snu. Det gjorde fysisk vondt å se på. Jeg har sett hele seansen flere ganger. Det blir verre for hver titt. Møtet viser store karakterbrister hos både Trump og Vance, sier Ness.

FORSVARER ZELENSKYJ: «Han har et hjerte, og han vet hva Vladimir Putin representerer: Et despoti med atomvåpen», skriver Ole Asbjørn Ness om Volodomyr Zelenskyj. (Mystyslav Chernov/AP)

---

Ole Asbjørn Ness

Norsk forfatter og podkastvert.

Driver den høyreorienterte politiske podkasten Ness, som er blant Norges mest populære podkaster.

Ble av Minerva kåret til «årets podkast» i 2024.

---

– Et fysisk ubehag

– For meg handler det om at det går en grense for hvor lenge man kan bortforklare en dårlig karakter. Jeg følte jeg begynte å dikte forklaringer i håp og forventninger. Men valget mitt om å snu bunner i noe personlig. Jeg fikk altså et så fysisk ubehag av å se hvordan Trump behandlet Zelenskyj. Når et sånt ubehag ikke gir seg, skal man lytte til det.

Ness har også tidligere tatt avstand fra Donald Trump. Forrige gang var etter at Trump-tilhengere 6. januar 2021 stormet kongressen etter at Trump holdt en oppildnende tale der han ba dem «marsjere ned ditt», med beskjeden om å «fight like hell».

Men så snudde det for Ness igjen like før presidentvalget i 2024, etter at han så Trump bli intervjuet i podkasten The Joe Rogan Experience.

– Jeg har aldri vært en Trump-entusiast, men etter den episoden så tenkte jeg at hvis jeg hadde hatt valget mellom å stemme på Trump eller Kamala Harris, så hadde jeg valgt Trump.

– Det er jo mange som nå vil spørre hvorfor har du ikke snudd før? Jeg ser noen i kommentarfeltet ditt på Facebook gjøre akkurat dette.

– Det er jo dem som tror jeg har støttet Trump lenge, men jeg har jo tidligere gjort narr av ham. Jeg likte ham ikke i hans første presidentperiode. Min innvending mot Trump har hele tiden vært at han har en dårlig karakter. Jeg stoler ikke på fyren og synes han er litt kvalmende. Men så tenkte jeg at jeg burde gi ham en sjanse fordi det er deler av hans politikk som jeg liker godt.

REALITY: Det var en tid da Joe Rogan og Donald Trump var programledere for henholdsvis Fear Factor og The Apprentice. Her ser Rogan Trump bli USAs president. (Saul Loeb/AP)

– Umulig å være konservativ og Trump-tilhenger

«Jeg vet at mange av mine venner på høyresiden vil mislike at jeg nå vender meg mot Donald Trump», skriver Ness i sitt Facebook-innlegg.

Podkast-verten mener at til tross for at man som konservativ kan like deler av politikken til Trump, er det viktig å forstå at Trump ikke er en reell konservativ politiker. Han kaller Trump for «en ødelegger».

– Det har blitt umulig å være konservativ i Norge og være en Trump-tilhenger. Det er umulig at reelle konservative verdier skal få et bredt gjennomslag med ham. Han er ingen fanebærer av tradisjonelle verdier. Det han er, er en horebukk og reality-stjerne.

– Jeg tror det er mulig å være for en streng innvandringspolitikk, en begrensa offentlig sektor og styrke familien uten å oppføre seg på måten han gjør.

– Jesus var en anti-bølle

I midten av februar gikk Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk ut i VG og advarte kristne om å la seg lure av Trump.

– Jeg har jo veldig respekt for Vebjørn Selbekk. Men hans utspill er ikke grunnen til at jeg nå har snudd, sier Ness.

I Facebook-innlegget skriver Ness at «Vi er også europeere. Vi er nordmenn. Vi vet at makt ikke er rett. Vi vet at forakt for svakhet er ondskap. Vi har en kultur hvis religion en gang ble spredt fra slave til slave, og hvis vitenskap ble utviklet av mennesker som våget å stille spørsmål ved de vedtatte sannhetene.»..

– Du skriver at vi har en kultur hvis religion en gang ble spredt fra slave til slave. Hvilke tanker gjør du deg om at så mange kristne, særlig evangelikale, har stemt fram Donald Trump?

– Jeg liker ikke å gi noen generelle råd til store grupper. Jeg er ingen veiviser …

Ness tenker seg om.

– Hvis det er en ting kristendommen er så er det å være anti-bøllete. Det er kjernen i kristendommen. Hva annet var Jesus enn en anti-bølle?

SJOKKERTE: USAs visepresident JD Vance sjokkerte europeiske ledere og diplomater med sin tale til Sikkerhetskonferansen i München 14. februar i år. (Matthias Schrader/AP)

Leser München-talen i nytt lys

JD Vance vakte oppsikt for sin tale til sikkerhetskonferansen i München på valentinsdagen i år.

– Trusselen jeg bekymrer meg mest for i Europa, er ikke Russland. Det er ikke Kina eller noen annen aktør utenfra. Det jeg bekymrer meg for er trusselen innenfra. Tilbakegangen i Europa på noen av deres mest fundamentale verdier, sa Vance.

I sitt Facebook-innlegg skriver Ness at han fortsatt synes JD Vances tale var god.

– De europeiske lederne fortjente den skyllebøtta der. Men Vances ydmykelse av Zelenskyj gjør at jeg nå leser den talen litt annerledes. Den avslører en himmelropende naivitet overfor Putin og kampen som Ukraina står i.

– Det er også et eller annet med Vance … Han var tidligere veldig sterkt imot Trump og nå så er han blitt en helt nesegrus klakør for Trump. Det er ikke så tillitvekkende. Hva ligger bak forandringen? Reell innsikt eller ren opportunisme, spør Ness.

– Hele problemet til USA er at deres relative makt i verden er fallende, men så er de fortsatt veldig mektige i Europa. Hvorfor velger de da å skyve Europa fra seg? Jeg kan ikke se det langsiktige rasjonale i det. Du må kunne stole på dine ledere, men jeg stoler ikke på Trump.

POLITI-BANKERE: Dette bildet fra en politibetjents kroppskamera viser opprører Jeffrey Sabol under stormingen av Kongressen slå en politibetjent. Sabol har nå blitt benådet av Donald Trump. (USAs justisdepartement via AP/AP)

– Ikke en korsfarer for nazisme

– Du skriver i ditt Facebook-innlegg at Trump ikke vil avskaffe ytringsfriheten eller frie valg. Men eksemplene er mange på at han knebler ytringsfrihet. Og han sier fortsatt at han egentlig vant presidentvalget i 2020, selv om han tapte. Han har trivialisert stormingen av kongressen, og nå har han benådet de som gjorde det. Er ikke dette en mann som jobber imot frie valg?

– Benådningen har jeg ikke noe mening om. Men jeg tror det er ingen seriøse amerikanere som ikke tror det blir valg av en ny president om tre år. Mange sier nå at vi er i 1938. Men jeg ser ingen tegn til det. Trump er ingen Hitler, men det er fortsatt mange urovekkende trekk ved ham. Min beveggrunn er at Trump er dårlig for Europa.

– Jeg tror ikke Trump er en korsfarer for fascisme eller nazisme, men jeg skriver om at det er deler av høyresiden i USA hvor antisemittismen er på vei inn i varmen. Du kan høre det fra folk som Tucker Carlson eller statsvitenskapelige tenkere som John Mearsheimer. En jeg kjenner sa nylig at antisemitter nå har fått zombie-bittet. Men jeg tror ikke Trump har blitt bitt enda. Han er jo fra New York, og datteren hans virker til å ha konvertert. Men det er tendenser i MAGA-bevegelsen som forklarer hvorfor såpass mange amerikanske jøder fortsatt stemte demokratisk.

Ness trekker fram to ting som Trump har gjort som er bra:

– Hans oppgjør med woke og hans kamp mot antisemittisme på amerikanske campuser.