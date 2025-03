Bondevik ble straffet for skattesvik

Bondevik ønsker ikke å bekrefte summen, skriver Finansavisen søndag.

Norges tidligere statsminister vedgår at alt gikk ikke som det skulle da skatt skulle betales for inntektsåret 2020.

Bondevik fakturerte konsulentarbeid for millionbeløp uten moms, og oppga ikke all inntekt til Skatteetaten. Da det ble oppdaget, ble han ilagt totalt 583.000 kroner i ekstra skatt, avgifter og straffeskatt, skriver Finansavisen.

Dette ble resultatet av en skattesjekk Skatteetaten gjennomførte.

Glemte honorar

Bondevik forklarer hva som skjedde:

– Da jeg i 2021 skulle sende inn skattemeldingen for 2020 kunne jeg ikke huske at jeg hadde tatt imot honorar fra Stiftelsen Dialog for Fred dette året, skriver Bondevik til Finansavisen.

Vårt Land fortalte om samarbeidet mellom Bondevik og Stiftelsen Dialog for Fred i en større reportasje i 2022, der Vårt Land avdekket et underslag og flere år med underskudd og tapt egenkapital i Oslosenteret, som Bondevik etablerte i 2006 og ledet fram til 2023.

Glad for oppdagelsen

Bondevik skriver til Finansavisen at han absolutt ikke har hatt til hensikt å unndra skatt. Forholdet er beklaget og han har betalt både det økte skattebeløpet og tilleggsskatten.

– Når det først var gjort en feil, var jeg faktisk glad for at den ble oppdaget fordi jeg alltid har vært opptatt å oppgi hver krone av mine inntekter til beskatning, skriver han.

---

Kjell Magne Bondevik

Stortingsrepresentant KrF 1973–2005.

Leder i KrF 1983–1995.

Statsminister for KrF 1997-2000, 2001–2005

Etablerte Oslosenteret i 2006, det ble flyttet til Nairobi i Kenya i 2023.

---