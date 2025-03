Kronprinsessen tilbake på jobb: – Alt er bra

– Alt er bra, sier Mette-Marit til TV 2.

Kronprinsessen skal være i publikum under kvinnenes lagsstafett sammen med kronprins Haakon.

Kronprinsen skal også overvære mennenes lagkonkurranse i kombinert og kvinnenes hopprenn i stor bakke, men dette skal ikke kronprinsessen være med på.

Torsdag opplyste kongehuset at kronprinsesse Mette-Marits kroniske lungefibrose hadde utviklet seg og at hun ikke ville komme som planlagt til en konsert i Nidarosdomen. De opplyste at hun trengte mer hvile og at hun har daglige symptomer.

Kronprinsessen fikk i 2018 konstatert en uvanlig variant av lungefibrose, men varslet at hun ønsker å jobbe så mye hun er i stand til.