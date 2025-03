Under helgens landsmøte skal Venstre gjøre som partiet har gjort før tidligere stortingsvalg: Vedta en uttalelse om den politiske situasjonen – der partiet også peker vei om hvem de vil regjere sammen med.

Partiets sentralstyre – der hele ledertrioen sitter – innbyr nå Venstre-delegatene til å vedta følgende formulering:

«Det beste for Norge er at Venstre og Høyre sammen utgjør tyngdepunktet i en ny regjering».

Dermed bryter Venstre ny mark: Det de unngår å bruke ord som også favner KrF i sin prioriterte regjeringsmodell.

At KrF er ute, står i kontrast til samarbeidet de to sentrumspartiene har hatt i årevis. Og at de så sent som høsten 2021 forlot en Solberg-regjering der de sammen deltok.

Heller ikke Frp er nevnt i uttalelsen, partiet som ut fra sin størrelse nå er helt nødvendig samarbeidspartner dersom borgerlige partier skal oppnå maktdrømmen.

Vei til makt: «Venstre og Høyre må sette seg sammen»

Vårt Land konfronterte Venstre-leder Guri Melby med innholdet i uttalelsen etter at hun hadde holdt sin åpningstale til landsmøtet på Lillestrøm.

– Hvorfor nevner dere ikke at KrF skal være med?

– Venstres vei til makt går gjennom Høyre. For å få flertall på blågrønn side, må Venstre og Høyre sette seg sammen. Hvis andre partier vil være med i samarbeidet, er vi åpne for det, svarer Venstre-lederen og utdyper:

– Vi går ikke til valg på å liste opp alle partier vi kan snakke med. Vi har valgt å nevne det partiet som ligger oss nærmest.

SVINGER BUKETTEN: Venstres leder Guri Melby fikk hyllest etter talen til landsmøtet. I samtale med Vårt Land forklarer hun hvorfor det bare er Høyre i partiets samarbeidsvedtak. (Anton Talos/NTB)

Stenges KrF aktivt ute? Det nekter Melby for

– Men formuleringen kan jo leses som signal om at KrF nå er ute som samarbeidspartner?

– Vi samarbeider gjerne med KrF og har mange felles prioriteringer. Det kan være alt fra klima og miljø – til næringspolitikk. Jeg håper jo at vi også finner løsninger sammen i fremtiden, svarer Melby.

Uttalelsen vil ventelig bli behandlet av landsmøtet søndag formiddag. Det heter blant annet at en ny regjering må sikre en stabil økonomisk styring og en tettere integrasjon med EU og reduserte klimautslipp.

– Vår statsministerkandidat er Erna Solberg. Vår vei til makt går gjennom Høyre. Derfor er det naturlig å understreke nettopp det. Vi regner med at alle partier som er i opposisjon i dag, vil sette seg ned for å snakke sammen etter valget.

– Der er altså ikke sånn at KrF aktivt stenges ute?

– Nei, svarer Venstre-lederen.

Mistroen øker. Flere i V ønsker ikke KrF i regjering

Men velgerne til Venstre er på vei bort fra KrF. Partiet var ved forrige valg – rett før Solberg-styret gikk av – slett ikke populært blant Venstres velgere.

Vårt Land publiserte fredag tall som viste hvordan mistroen mot KrF har økt blant partiets velgere. I den store undersøkelsen som Institutt for samfunnsforskning gjorde av forrige stortingsvalg, ble partienes velgere spurt om hvilke partier de «ikke ønsket» i regjering.

Hele 39 prosent av Venstre-velgerne – rundt fire av ti – svarte nemlig at de ikke ønsket at Kristelig Folkeparti skulle sitte i regjering.

Bare Rødt – og altså Frp – var mindre ønsket.

Spoler man tilbake til valget i 2017, var det bare 17 prosent av Venstre-velgerne som ikke ønsket regjeringsmakt til KrF.

Slik slår KrF-leder Ulstein tilbake

Venstre-leder Melby sa blant annet dette om tallene:

– Det er en del verdispørsmål som gir store utfordringer mellom oss – og det tror jeg velgerne våre også ser. At KrF har spisset profilen på disse feltene, tror jeg kan være vanskelig for våre velgere, svarer Venstre-lederen.

Hvordan reagerer KrF-lederen hvorfor partiet nå ikke nevnes som partner i en ny regjering?

– For KrF er det viktigste at Norge trenger en ny regjering. Det er vårt fokus nå, ikke på å utdefinere andre som vil det samme, skriver Ulstein til Vårt Land.

SLÅR TILBAKE: KrF-leder Dag Inge Ulstein reagerer på Venstres ventede vedtak med kvittere ut partiets egen vei: Ikke utdefinere noen partier som vil det samme. (Ole Berg-Rusten/NTB)

«Tror ikke velgerne ønsker mer politisk spill»

Også Ulstein vedgår at forskjellene mellom de to partiene er blitt større.

– KrF er mot dødshjelp og sier eksempelvis klart nei til legalisering av narkotika. Venstre beveger seg i motsatt retning. På den andre siden har vi sterke fellesnevnere i styrking av Forsvaret, klima og miljø, internasjonal solidaritet og støtte til frivillighet og lokalt næringsliv.

Ulstein kvitterer med denne «hilsenen» til et Venstre samlet til landsmøte:

– Jeg tror ikke velgerne ønsker mer politisk spill, men partier som ønsker å ta ansvar i denne urolige tiden. Da må man også samarbeide, selv om det er saker vi er sterkt uenige om, skriver han.