– Vi må være villig til å endre planen i møte med endrede omgivelser, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han redegjorde for Stortinget torsdag.

– Nå er vi knappe to måneder inn i planperioden. Allerede nå ser vi at utviklingen rundt oss må få konsekvenser. Regjeringen er beredt på å gjøre endringene som trengs for å oppnå våre felles mål, sa han.