– Sannsynligvis den viktigste personen i Trump 2.0, skriver New York Times.

Du har Elon Musk, JD Vance, Robert F Kennedy jr. Kjente navn som svirrer rundt Donald Trump.

Men du har også Russell Vought.

En tilsynelatende mild og lærd byråkrat, som ikke gjør mye av seg. Det er lett å overse ham ved første øyekast. Det bør man ikke, skriver The Economist.

Den 48 år gamle juristen har en viktig stilling i Trumps administrasjon: Han leder budsjettkontoret i Det hvite hus – «Office of Management and Budget», kalt OMB.

Han er en slags administrasjonsminister. Avdelingen skal sørge for at føderale etater følger presidentens politikk og budsjett.

Kristen-nasjonalisme er nok den mest korrekte beskrivelsen av hva jeg tror på — Russell Vought

– Musk er i stormtroppen. Vough er generalen

Økonomiredaktør i The Economist, Simon Rabinovitch, er tydelig:

– Elon Musk og DOGE er Russ Voughts stormtropper.

– Musk er overalt, men i realiteten er det Vought som styrer. Han er generalen, og han er også den lærde, sier han.

Vought er en kristen-nasjonalist, og det er ikke en merkelapp han unngår. Tvert imot: Han ser på det er et kompliment.

– Kristen-nasjonalisme er nok den mest korrekte beskrivelsen av hva jeg tror på, har tobarnsfaren sagt.

I en artikkel publisert i Newsweek, beskriver Vought sin egen definisjon av begrepet kristen nasjonalisme, og spør hva som er så farlig med det.

– Man anerkjenner USA som en kristen nasjon, og at våre rettigheter og plikter kommer fra Gud. Vårt grunnleggende ansvar som borgere er å bevare og bygge vårt eget lands styrke, helse og velstand.

Senate Budget KLEM: Russell Vought får en klem av datteren Porter før utspørringen i Senatet i februar. Project 2025-arkitekt ble godkjent som Trumps budsjettsjef (Jacquelyn Martin/AP)

– Kristendommen må styre

Russell Vought kommer fra en stor familie, han er den yngste av syv søsken. Faren var elektriker, moren barneskolelærer. Han har snakket om sin sterkt kristne oppdragelse, og hvor mye det har betydd mye for ham. Han studerte juss på Wheaton, et privat, kristent universitet.

Vought vil ha kristendom i alle deler av samfunnet, også i styrende organer i et USA som han mener er for sekulært. Kristendom bør definere den amerikanske nasjonen. Han ønsker ikke å oppheve skillet mellom stat og kirke, men han mener kristendom bør være styrende for hvordan man tenker og handler, både i byråkrati, politikk og samfunnet for øvrig.

– Kristen nasjonalisme er en svært viktig motiverende kraft for ham, sier The Economist-redaktør Simon Rabinovitch.

Elon Musk er overalt, men i realiteten er det Vought som styrer. Han er generalen, og han er også den lærde — Simon Rabinovitch, økonomiredaktør The Economist

«En trippel katastrofe»

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, omtalte Vought som «den mest radikale kandidaten, som har den mest ekstreme agendaen».

– En trippel katastrofe for hardtarbeidende amerikanere, sa Schumer.

Hvorfor sier han det?

Dette er noen av årsakene:

Vought er en av hovedarkitektene bak det omstridte «Project 2025», en konservativ, omstridt manual som var klar for Trump da han ble president igjen. De argumenterer for at en republikansk president bør bruke sin makt til å begrense innflytelsen fra Kongressen og domstolene.

Ifølge prosjektet skal statsapparatet endres slik at det blir enklere å få gjennom presidentens politiske agenda. Selv om Trump hevdet at han ikke hadde noe med dem å gjøre, gjør han nå mye av det som står der. Ifølge en gjennomgang gjort av POLITICO har minst 37 av Trumps presidentordrer så langt hatt direkte sammenfall med forslagene i Project 2025. Flere av tiltakene er enten hentet direkte fra dokumentet eller følger opp dets viktigste anbefalinger, skriver faktisk.no. CNN har gjort en lignende opptelling.

Russell Vought vil «knuse den dype staten», og ta «kontroll over byråkratiet». I et skjult opptak i fjor sier han at Center for Renewing America i hemmelighet har laget hundrevis av ferdigskrevne forslag til presidentordrer og reguleringer som vil være grunnlaget for rask og effektiv handling for Trump. Det er en konservativ tenketank han startet etter at Trump tapte valget i 2020.

I det samme skjulte opptaket snakker han om at folkevalgte bør diskutere om kristne immigranter skal prioriteres foran de fra andre religioner.

Kristen nasjonalisme er en viktig rettesnor for Vought. Han vil totalforby abort, og kutte finansiering til forskning på saker han ikke støtter.

Vought said that elected leaders should discuss whether to prioritize Christian immigrants over those of other religions. Vought supports a total ban on abortion.

Dette er noe som har blitt gjennomført

Donald Trump har gjeninnført forbudet mot transpersoner i militæret, med begrunnelsen at det ikke «tilfredsstiller de strenge standardene som er nødvendige for militærtjeneste».

Offisielle retningslinjer slår fast at det kun skal finnes to juridiske kjønn, og at dette skal reflekteres i lover, skolepolitikk og føderale dokumenter. Samtidig har regjeringen beordret at begreper knyttet til kjønnsideologi og kritisk raseteori fjernes fra skoler og offentlige institusjoner.

Administrasjonen har også avviklet statlige programmer for mangfold, likestilling og inkludering (DEI), samt fjernet krav om at føderale etater og private aktører som mottar statsstøtte må fremme slike tiltak.

Det skriver faktisk.no i en artikkel om Project 2025.





---

Prosjekt 2025

Prosjekt 2025 er en 920 sider politisk manual utgitt av den konservative tenketanken The Heritage Foundation. Det er utformet som en plan Donald Trump kan følge som resident.

Russ Vought er en av hovedarkitektene bak manualen. Han har nå en mektig stilling i USA

Ifølge prosjektet skal statsapparatet endres slik at det blir enklere å få gjennom presidentens politiske agenda.

Familien skal styrkes, grensene beskyttes og individets frihet skal sikres.

En av ambisjonene er å avvikle den angivelige «Deep State» og «gi staten tilbake» til folket.

Før valget sa Trump at han ikke hadde noe med prosjektet å gjøre, men gjennomfører mye av det som står i planen. (Kilde: NTB, Wikipedia, AP)

---