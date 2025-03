USAs høyesterett stopper Trumps bistandsfrys

Høyesteretten avslo USAs presidents anmodning om gi irettesettelse til en dommer i en lavere instans som beordret Donald Trump om å frigi nesten 2 milliarder dollar i bistandsmidler til arbeid som allerede er utført.

I stedet ber høyesterett dommeren om å oppklare ordren, og opprettholder med det også dommerens avgjørelse. Dommeren skal ha et rettsmøte torsdag for å vurdere en mer langvarig pause i utbetalingsnekten. Han hadde egentlig gitt Trump-regjeringen en frist til 13. februar for å gjenopprette utbetalingene, men noterte seg nesten to uker senere at amerikanske myndigheter ikke fulgte opp.

Høyesterettsdommerne delte seg nesten på midten i avgjørelsen, der fem stilte seg bak det som ble avgjørelsen, og fire tok dissens.

Da Donald Trump ble innsatt som president i USA 20. januar, innførte han en omfattende bistandsfrys som omfatter de fleste USA-støttede programmer verden over. Han har siden også kunngjort at flerårige bistandsavtaler skal kuttes med 92 prosent for å spare penger.