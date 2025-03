USA-ekspert om Trump: – Kan gape over for mye

– Men det er stor fare for at han går i den klassiske fellen med å gape over for mye. Frontalangrepet på statsapparatet kan slå rett tilbake i fleisen på ham når vanlige folk begynner å merke de konkrete effektene av tjenester og goder som forsvinner, sier Mjelde, som er professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Han sier at vi særlig må merke oss at Trump virker klar for handelskrig.

– Han signaliserte at tollen ikke er et forhandlingsverktøy, men et politisk mål i seg selv, sier USA-eksperten.

Mjelde sier at det var en giftig atmosfære i rommet da Trump ankom og mens han talte, med demokrater som ble kastet ut, og et slemt angrep på senator Elizabeth Warren.

– Demokratene så retningsløse og små ut. De er nå nesten helt uten makt i amerikansk politikk, og en selvsikker Trump hånte dem åpenlyst, sier Mjelde.

Han legger til at demokraten Al Green, som ble kastet ut etter å ha avbrutt Trumps tale flere ganger og hyttet mot ham med stokken sin, oppførte seg begredelig.

– Folk flest kommer til å se på ham som en bråkmaker som ikke klarte å kontrollere seg selv, og det stilte bare Trump i et godt lys, sier Mjelde.

Seks uker etter at han tiltrådte som president for annen gang etter valgseieren i fjor høst, holdt Trump tirsdag kveld sin første tale om rikets tilstand til en samlet Kongress i Washington.