Shin Bet innrømmer grove feil før 7.oktober-angrepet

– Om Shin Bet hadde handlet annerledes i årene før, og natten for angrepet, kunne massakren blitt forhindret, heter det i en uttalelse.

7. oktober 2023 gjennomførte Hamas og andre grupper et stort angrep i det sørlige Israel. Rundt 1200 ble drept og 250 personer ble tatt som gisler eller krigsfanger.

Denne rapporten slippes bare dager etter at det israelske militæret innrømmet at deres innsats under angrepet var «en fullstendig fiasko».

– Som leder for tjenesten bærer jeg denne tunge byrden resten av livet mitt, sier Shin Bet-sjef Ronen Bar.

Samtidig går Shin Bet-rapporten til direkte angrep mot den israelske politikken som har vært ført under den mangeårige statsminister Benjamin Netanyahu.

– Hovedårsaken til Hamas’ framvekst og deres senere angrep var de rolige forholdene som lot Hamas styrke seg, finansiering fra Qatar til deres militære fløy, israelsk etterretnings forfall og den pågående behandlingen av fanger, som alle oppfordret Hamas til handling, siterer Ynet fra rapporten.