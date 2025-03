Aftenposten trekker kontroversiell Gaza-reklame

– Målet var å skape nysgjerrighet rundt Aftenposten, men her må vi vurdere om vi bommet, sier kommersiell direktør Eirik Hammersmark Winsnes i Aftenposten til Kom24.

Plakatene er blitt omtalt som dehumaniserende av blant andre leder Line Khateeb i Palestinakomiteen.

– Det er vanskelig å forstå hva Aftenposten har ønsket å oppnå med denne reklamen, men slik vi ser det så har de med dette bidratt til dehumaniseringen av palestinere og å bagatellisere grove folkerettsbrudd, skriver Khateeb i en epost til Kom24.

Reklameplakaten er en del av en større kampanje der man viser til ulike store hendelser i nyhetene. Det som har vakt mest oppsikt er imidlertid bakgrunnsbildet av et svømmebasseng og et luksushotell.

USAs president Donald Trump kom for et par uker siden med et forslag om å tvangsfordrive nærmere to millioner palestinere fra Gaza, slik at USA kan gjenoppbygges som en turistdestinasjon for andre. Han har også lagt ut en KI-generert video der Gaza framstilles som en sydendestinasjon.

Planen har støtte fra Israel, men har stort sett vakt kritikk eller fordømmelse fra verdenssamfunnet for øvrig.

Aftenposten fjerner nå plakatene fra bybildet i Oslo. En rekke medier, deriblant Subjekt , Kampanje , og Dagbladet har også omtalt saken.

