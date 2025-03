Trump-pause i militærstøtten til Ukraina og at Norge må ruste opp hurtig og kraftig, utfordrer norsk politikk. Få dager før Venstre åpner landsmøtet sitt, tar ledertrioen et spesialgrep:

På landsmøtet vil ledelsen ha vedtatt at partiets nye stortingsprogram utstyres med et eget forslag – et forbehold om at valgløfter ikke kan komme.

På første side skal det vedtas at «Venstre mener at opprustning av forsvaret og støtte til Ukraina har overordnet prioritet i neste periode».

Hva med hele bredden av valgløfter partiet vinne velgere med?

Partileder Guri Melby sier nå at disse avhenger av hva som etterpå blir igjen etter at forsvarssatsing har fått sitt:

– Jeg tror det er viktig at vi sier det klart og tydelig: At de utfordringene vi står i nå, ikke er noe som kan løses veldig enkelt og uten konsekvenser for andre sektorer.

Hva må ut? Det har ikke Venstre like klare svar på

Det var på et pressemøte før helgens landsmøte at Venstre serverte at planlagt politikk kan bli avlyst. Overfor Vårt Land ville ikke Melby gi tydelige pek hvor partiet kan komme til å ville satse mindre.

– Størst utfordring er de områdene der utgifter øker år for år, uten at vi får kontroll på veksten, svarte Melby.

På pressemøtet trakk hun frem at partiet fortsatt står ved sine løfter om å øke barnetrygden. Men samtidig skal den skattlegges – slik at familien med høy inntekt får mindre og de med lav får mer enn i dag.

Da blir en reform utvidet – samtidig som det skjer på en mer treffsikker og bærekraftig måte, ifølge Melby. Slikt bør være malen fremover for et budsjett under press.

LØFTER UNDER PRESS: KrF-leder Dag-Inge Ulstein under partiets ekstraordinære landsmøte i januar. I april venter landsmøte med programvedtak. Da skal både familieløfter og forsvarsløfter inn. (Terje Pedersen/NTB)

Vil KrF følge Venstre – og ta forbehold? Slik svarer KrF-sjefen

Landsmøtesesongen er så vidt i gang. Også andre partier kan nå møte utfordringen at programmer de har jobbet frem, møter et drama fra sidelinjen:

Et nytt regime i USA utfordrer norsk og europeisk sikkerhet – og det kan komme til koste milliarder av kroner ekstra de neste fire årene.

Vårt Land har spurt Venstres tidligere regjeringskollega, KrF, om partiet vil ta samme forbehold:

«Vil KrF-ledelsen gjøre det samme som Venstres ledelse før vedtak av nytt program? Eller utstede andre former for forbehold om programsatsinger?»

Partileder Dag Inge Ulstein gir ikke noe direkte bekreftende svar – og skriver dette i en e-post:

«Ethvert ansvarlig politisk parti må ha både vilje og evne til å omprioritere i krisetider – særlig der hensynet til egen befolknings sikkerhet krever det. Det har KrF vist. Vårt nye program vil ta innover seg behovet for å styrke forsvaret».

Sikkerhetspolitikken skjelver – KrF har en familiemeny på gang

KrF avvikler landsmøtet sitt helgen etter påske. Der skal nytt arbeidsprogram for perioden 2025–29 vedtas.

I forslaget er det en rekke nye satsinger på barne- og familiefeltet. I utgangspunktet vil de kreve nytt innslag av offentlige penger. Blant annet kan KrF komme til å gå til valg på å:

Utvide foreldrepermisjonen med fire uker – samt utvide den for flerbarnsfamilier.

Et flertall i programkomiteen vil doble barnetrygden – og skattlegge den. Et mindretall vil plusse på 2.000 kroner.

Utvide kontantstøtten til to år – og øke beløpet.

Gi foreldre med barn under skolealder rett til å redusere stilling til 80 prosent med kompensasjon. I praksis betyr det sekstimersdag.

LEDERTRIO: Partileder Guri Melby og nestlederne Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja møtte pressen på Handelstandens hus før Venstres landsmøte. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Ulstein lover en ansvarlig politikk – med plass for eldre, skole og familie

Vårt Land har spurt KrFs leder:

«Er det riktig å love velgere slike nye velferdssatsinger uten forbehold, når forsvar, sikkerhet og Ukraina-støtte kan gjøre åpenbare innhugg i statskassen?»

Ulstein skriver til Vårt Land at en ansvarlig økonomisk politikk er avgjørende i en urolig tid.

– KrF bruker minst oljepenger av alle parti i sitt alternative budsjett, samtidig evner vi å prioritere eldreomsorg, skole og familiepolitikk, fortsetter han.

Klar for hurtig-takt for sterkere forsvar

Nye amerikanske signaler i sikkerhetspolitikken fikk KrF i går til å foreslå økt takt i forsvarsinvesteringene. Partiet vil forsere økningen av forsvarsinvesteringene med ni år. Da kan utgiftene utgjøre tre prosent av BNP allerede i 2027.

– Det vil kreve tøffere prioriteringer på statsbudsjettet og noe økt oljepengebruk på kort sikt, uttaler Ulstein.

Han peker på at handlingsregelen er fleksibel og åpner for kortvarig høyere pengebruk i krisetider.

– Når det er behov for raske investeringer av hensyn til fred og befolkningens sikkerhet, vil KrF prioritere det framfor å ha lavest mulig oljepengebruk til enhver tid, er budskapet fra KrF-lederen.