Israels kulturminister opprørt over at «No Other Land» fikk Oscar

Zohar kaller tildelingen for «et trist øyeblikk i filmindustriens historie». Han mener filmen skaper et feilaktig bilde av Israel i stedet for å vise «kompleksiteten i den israelske virkeligheten».

– Ytringsfrihet er en viktig verdi, men å gjøre ærekrenkelser av Israel til et verktøy for internasjonal markedsføring er ikke kunst, det er sabotasje mot staten Israel, spesielt i kjølvannet av 7. oktober-massakren og den pågående krigen, skriver Zohar i et innlegg på X mandag.

Zohar tilhører en regjering som støtter israelske bosetteres rett til å bygge stadig flere boliger på den okkuperte Vestbredden. Han har tidligere blitt kritisert for å ha uttalt at «jøder er en særskilt rase».

«No Other Land» har fire regissører, to israelske og to palestinske, og er en samproduksjon mellom norske Antipode Films og palestinske Yabayay Media. Den handler om palestinske landsbyboere på Vestbredden og deres forsøk på å beholde hjem og jordområder som israelske myndigheter og bosettere tar kontroll over.

