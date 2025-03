– Vi har spilt inn Kjersti Toppe.

Det forteller Stortingets 2. visepresident og fylkesleder i Hordaland Senterparti, Nils T. Bjørke, til Vårt Land.

Fylkeslaget spilte inn bergenseren Toppe til valgkomiteen etter at Anne Beathe Tvinnereim varslet at hun likevel ikke tar gjenvalg som nestleder, etter det Vårt Land kjenner til.

Også fylkesleder i Sogn og Fjordane Sp, Erlend Haugen Herstad, ønsker den erfarne stortingsrepresentanten og eksstatsråden på en av de ledige nestlederplassene nå:

– Vi har ikke formelt spilt Kjersti inn, men personlig støtter jeg det og synes hun er et godt navn som nestleder. Jeg håper valgkomiteen vurderer Kjersti Toppe når den skal finne to nye nestledere.

Anne Beathe Tvinnereims exit har skapt bølger i partiet og ny dynamikk på oppløpssiden til landsmøtet i slutten av måneden, der Sp nå må velge to nye nestledere.

Fredag er siste frist for valgkomiteen til å levere sin innstilling til partiledelse og sentralstyre.

Uro for ensretting etter oppslag om Mehl som nestleder-favoritt

Nå kan Vårt Land avsløre at det i deler av Senterpartiet er frykt for ensretting av den nye partiledelsen.

Vårt Land har snakket med flere kilder i Sp som frykter at den nye ledertrioen skal bli for lik politisk, geografisk og i hvilke nettverk de tilhører i partiet.

«Alle» i Sp regner det som selvsagt at partileder Trygve Slagsvold Vedum gjenvelges, og at Bjørn Arild Gram fra Nord-Trøndelag overtar nestledervervet som ble ledig etter trønderen Ola Borten Moe.

Uroen knytter seg snarere til hvem som skal overta den andre nestlederposten fra Tvinnereim. Deler av Sp har nemlig regnet henne som «sin» representant i partiledelsen.

Dette er en ikke ubetydelig fløy som – med ulik betoning – forstår seg selv som lenger til venstre, grønnere og mer opptatt av internasjonal solidaritet enn kursen Trygve Slagsvold Vedum har staket ut som partileder.

Historisk har denne delen av partiet også forstått seg som en motpol til et blåere og gråere Trøndelag Sp.

Derfor har det vakt reaksjoner og undring at stortingsrepresentant fra Hedmark og tidligere justisminister, Emilie Enger Mehl, ble presentert som grasrotas nestlederfavoritt i Nationen for en tid siden og heiet fram av ordførere fra hjemfylket.

Hun regnes som nær partileder Vedum og som hans foretrukne etterfølger. Nylig fikk Mehl det viktige vervet som Sps finanspolitiske talsperson på Stortinget, som gjerne regnes som et trinn i «partilederskolen».

I mitt enkle hue kan vi ikke ha to fra Hedmark i partiledelsen. — Brita Skallerud, Akershus Sp

Akershus-topp med kontant avvisning av to hedmarkinger

Ingen Vårt Land har snakket med vil stå fram med uroen som har vokst fram før landsmøtet i Haugesund. Den varierer fra sterk uro til lett og avventende bekymring.

Én som derimot vil uttale seg, men som ikke er blant de anonyme urolige, er Brita Skallerud. Lederen i Akershus Sp er tydelig i budskapet sitt:

– Det er viktig at Sp beholder bredden. Vi skal treffe en bred målgruppe. Da kan ikke ledelsen være helt like alle sammen. Verdiene som Anne Beathe Tvinnereim har stått for, er en stor del av partiet. Det er viktig at de tas hensyn til og videreføres. Det har vi i Akershus spilt inn til valgkomiteen.

Skallerud sier hun ikke har registrert noen uro om en mulig ensretting av partiledelsen.

– Som fylkesleder forventer jeg at valgkomiteen tar signalene som kommer på alvor og imøtekommer mangfoldet i organisasjonen.

Når Vårt Land spør henne om lanseringen av Emilie Enger Mehl i Nationen, er svaret kontant:

– Ja, men i mitt enkle hue så kan vi ikke ha to fra Hedmark i ledelsen.

Fylkeslederen sier Akershus Sp har spilt inn kandidater til valgkomiteen både før og etter Tvinnereim trakk kandidaturet sitt.

Hordaland-topp avlyser støtte til Borch. Ønsker seg Kjersti Toppe

Bredde i partiledelsen er bestillingen til Senterpartiets valgkomité fra delene av partiet der Vårt Land har loddet stemningen nå.

Helst bør det være en kvinne fra en annen del av Norge enn Østlandet i vid betydning, mener flere.

Kjersti Toppe er den som nevnes oftest av Vårt Lands kilder. Hun er også et av få navn som møter disse kriteriene. Toppe har også blitt nevnt av Sp-profiler utenfor Tvinnereims bakland.

En annen som kan passe beskrivelsen, er Sandra Borch. Hun ble nylig heiet fram som nestlederkandidat i Klassekampen av fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, og stortingsvara Aleksander Øren Heen fra Sogn og Fjordane.

Nå klargjør imidlertid Hordaland-leder Nils T. Bjørke at fylkeslaget ønsker Kjersti Toppe som nestleder.

– Kjersti Toppe har høy anseelse i partiet, lang erfaring og troverdighet i helsepolitikken, kjenner Vestlandet godt og gjorde en veldig solid jobb som barne- og familieminister. Samtidig er hun en helhetlig politiker, som ikke helt lar seg sette i bås. Jeg tror hun og Trygve kan bli et godt lag, sier han.

Bjørke er ikke en av kildene som har uttrykt uro anonymt. Han slår likevel fast at en ny ledertrio bør ha «geografisk spredning» og speile organisasjonen på en bra måte».

Heller ikke Erlend Haugen Herstad er en av de anonyme kildene Vårt Land har snakket med.

LEDERTRIO: Trygve Slagsvold Vedums mangeårige nestledere, Anne Beathe Tvinnereim og Ola Borten Moe, ble ansett for å representere to ytterpunkter i partiet. Med begge på vei ut av politikken, er balansen i partiledelsen i spill, mener deler av partiet. (JOAKIM HALVORSEN 955 25 555/NTB)

Slik ser kilder i baklandet til Tvinnereim på Borch og Mehl

Også i «Tvinnereim-fløyen» av Sp anser en del Borch som en mulig partileder i fremtiden. Men for dem er hun ikke en politisk breddeholder, som de ønsker seg som nestleder.

Noen minnes dessuten at Borch, som leder i Senterungdommen, støttet Ola Borten Moe i den opprivende striden med daværende partileder Liv Signe Navarsete i den rødgrønne regjeringens siste år.

Samtidig foretrekker flere Borch som nestleder fremfor Mehl hvis de må velge nå. Ikke bare på grunn av geografi, men fordi Borch regnes som mer selvstendig fra partileder Vedum.

Noen er dessuten kritiske til at Mehl som justisminister har frontet streng flyktningpolitikk og presentert Sp som strengere enn innvandringskritiske Frp i Stortingets spørretime.

Mange Vårt Land har snakket med mener vel å merke at Emilie Enger Mehl er et åpenbart partilederemne. Bekymringen handler om balansen i ledelsen og kursen til partiet nå.

Ingen i Sp er sultne på indre strid. Flere i partiet minnes tidligere lederstrid og har fulgt de siste årenes konflikter i Arbeiderpartiet med gru. Samtidig påpeker enkelte at det nettopp derfor er viktig med bredde i ledelsen.