Eide: Nødhjelpsstans får enorme konsekvenser i Gaza

– Det vil ha enorme konsekvenser, for selv om det ikke lenger bombes i Gaza, er den humanitære situasjonen fortsatt svært krevende, sier Eide til kanalen.

Han mener det er veldig usikkert om partene vil nå fase to av våpenhvilen.

Eide mener at krigen i Gaza i verste fall kan starte opp igjen i løpet av kort tid.

– Men nå er jo Steve Witkoff, som er president Trumps utsending, veldig aktiv her. Og han har jo også selv bidratt tidligere til at det ble en våpenhvile. Det ligger en viss prestisje fra amerikansk side i at denne våpenhvilen holder, sier utenriksministeren.

Han understreker at selv om det nå er mye fokus på Ukraina, må det også rettes fokus mot Gaza og opptrappingen på Vestbredden.

– Jeg tror vi må sørge for at begge parter forstår hvor viktig det er med fortsatt våpenhvile i Gaza, sier han til NRK.

