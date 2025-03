Egypt fordømmer Israels stans av Gaza-hjelp: – Klare folkerettsbrudd

– Utsulting må ikke brukes som våpen, sa Egypts utenriksminister Badr Abdel-Atty søndag.

– Avtalen innebærer fritt leide for hjelp, og det kan ikke tillates eller aksepteres at dette brukes som våpen til å drive felles avstraffelse og utsulting, sa utenriksministeren på en pressekonferanse.

Han påpeker at slike handlinger anses som klare brudd på folkeretten. Første fase av våpenhvilen utløp lørdag. Den påla Israel å slippe inn 600 lastebillass med nødhjelp til Gaza daglig.

– Dersom den første fasen er over, må vi begynne samtalene om den andre fasen, sa han og la til at forhandlerne kommer til å fortsette sitt intense arbeid for å få våpenhvilen til å holde.

Egypt har sammen med Qatar og USA opptrådt som meglere mellom Israel og Hamas i Gaza.

