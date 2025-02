Trump og Vance skjelte ut Zelenskyj i Det hvite hus: – Vær takknemlig

– Du gambler med livet til millioner av mennesker. Du gambler om tredje verdenskrig, sa Trump skarpt til Zelenskyj og krevde at han var mer takknemlig.

Trumps visepresident J.D. Vance kastet seg også inn i ordkrigen og avbrøt Zelenskyj med å si at det var respektløst av den ukrainske presidenten å komme til Det ovale kontor kun for å gjenta sin posisjon.

Han antydet også at Ukraina sliter med å finne soldater til frontlinjen, og at Zelenskyj derfor bør være takknemlig for at USA mekler i krigen.

– Har du noen gang vært i Ukraina? Har du sett problemene vi har, svarte Zelenskyj, som oppfordret Trump til å «ikke inngå kompromisser med en drapsmann», med henvisning til Russlands president Vladimir Putin.

– Ikke fortell oss hva vi skal føle

Zelenskyj sa alle sliter når det pågår krig, og at USA også vil kjenne på konsekvensene etter hvert. Da smalt det tilbake fra Trump «ikke fortell oss hva vi skal føle».

– Du er ikke i en posisjon for å diktere det, sa en hissig Trump.

Trump-leiren var også tydelig irritert over at Zelenskyj hadde et godt forhold til Kamala Harris under den amerikanske valgkampen i fjor høst.

– Jeg respekterer landet deres …, begynte ukraineren før Vance avbrøt ham.

– Ikke en eneste gang under dette møtet har du sagt takk. Du var i Pennsylvania og drev valgkamp for opposisjonen i oktober, vis litt respekt for USA og presidenten som prøver å redde landet ditt, hevdet en hissig Vance.

– Jeg er takknemlig, svarte en synlig presset Zelenskyj som beholdt roen da han fikk ordet.

– Fantastisk fjernsyn

Han sa imidlertid at Vance ikke trengte å heve stemmen, noe Trump med høy røst avviste.

– Han snakker ikke høyt.

Trump uttalte tidligere blant annet at han «var i midten – både for Russland og Ukraina».

– Enten inngår du en avtale, eller så trekker vi oss ut, sa Trump, og anklaget Zelenskyj for å «risikere tredje verdenskrig».

– Dette blir fantastisk fjernsyn, sa Trump like før journalistene i Det ovale kontor ble bedt om å forlate rommet.