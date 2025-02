Støre om behandlingen av Zelenskyj: – Alvorlig og nedslående

Foran pressekorpset fikk Zelenskyj kraftig kjeft av både president Donald Trump og visepresident J.D. Vance. Seansen endte med at Zelenskyj forlot Det hvite hus tidlig, samtidig som Trump la ut en uttalelse på Truth Social der han hevdet at Zelenskyj «ikke er klar for fred».

– Du gambler med livet til millioner av mennesker. Du gambler om tredje verdenskrig, sa Trump skarpt til Zelenskyj og krevde at han var mer takknemlig.

Trumps visepresident J.D. Vance kastet seg også inn i ordkrigen og avbrøt Zelenskyj med å si at det var respektløst av den ukrainske presidenten å komme til Det ovale kontor kun for å gjenta sin posisjon.

Han antydet også at Ukraina sliter med å finne soldater til frontlinjen, og at Zelenskyj derfor bør være takknemlig for at USA mekler i krigen.

Vance sa til Zelenskyj at veien til fred er diplomati. Zelenskyj svarte med å forklare at Putin ulovlig annekterte Krim-halvøya i 2014 og «slo folk i hjel».

– Hva mener du med diplomati? spurte Zelenskyj.

– Har du noen gang vært i Ukraina? Har du sett problemene vi har, sa han videre og oppfordret Trump til å «ikke inngå kompromisser med en drapsmann», med henvisning til Russlands president Vladimir Putin.

Støre: – Dypt urimelig

Ukrainas sikkerhet og fremtid er også viktig for USA og for Europa, understreker Støre etter at USAs president skjelte ut Volodymyr Zelenskyj fredag.

– President Volodymyr Zelenskyj har sterk støtte i Ukraina, bred støtte i Europa, og han har ledet sitt folk gjennom en svært krevende og brutal tid, under angrep fra Russland. At Trump anklager Zelenskyj for å gamble med tredje verdenskrig, er dypt urimelig og en uttalelse jeg tar avstand fra, sier Støre i en uttalelse til NTB.

– Norge står sammen med Ukraina i deres frihetskamp. Vi håper at også Trump-administrasjonen forstår betydningen av en rettferdig og varig fred i Ukraina, avslutter statsministeren.

Ulstein: – Nytt bunnpunkt

På Facebook skriver Krf-leder Dag Inge Ulstein at «i kveld ble vi vitne til enda et nytt bunnpunkt fra Trump».

Han kaller det «totalt uakseptabelt å ha en slik uhemmet dialog på direkten for åpent kamera», og at dette potensielt kan være svært destabiliserende, og at det er uvirkelig å se hvordan USAs president behandler president Zelenskyj.

Macron: – Russland som er angriperen

Frankrikes president Emmanuel Macron fastholder at det er Russland som er angriperen, etter at USAs president skjelte ut Ukrainas president for åpent kamera.

– Det er en angriper, og det er Russland. Det er et land som er angrepet, og det er Ukraina, sa Macron etter å ha fått høre om krangelen i Det hvite hus.

– Jeg mener vi har rett i at vi hjelper Ukraina og at vi sanksjonerte Russland for tre år siden og fortsetter å gjøre det, la han til.

Macron var selv på statsbesøk i Washington på mandag, der Ukraina-krigen også var et tema.

Forholdet mellom USA og dets europeiske allierte har blitt svært anspent etter Trumps brå vending i Ukraina-politikken.

Også tyske myndigheter slår fast at Europa står sammen bak Ukraina etter det dramatiske toppmøtet i Det hvite hus.