Redd Barna sier opp tusenvis og kutter program i 40 land

Redd Barnas landkontorer på Sri Lanka, Polen, Brasil, Georgia and Liberia stenges, og i første omgang mister over 2300 ansatte jobbene sine, skriver de i en pressemelding.

Ifølge organisasjonen blir opptil 12 millioner barn og familier rammet av den amerikanske bistandsfrysen. Organisasjonen sier den må legge ned programmer i 40 land.

– Vi fryktet det verste, og nå skjer det. USA har kuttet all bistand – også de livreddende programmene vi trodde var beskyttet. Vi kjemper for å finne løsninger, men kuttene er så massive at vi ikke kan kompensere for dem, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Redd Barna i Norge.

– Et svik

– Dette er en humanitær katastrofe i realtid, og et svik av historiske dimensjoner, sier hun.

Kuttene får ifølge Redd Barna umiddelbare konsekvenser for barn.

– Kuttene i USAs bistand betyr at barn som var på vei til å få sitt eneste måltid for dagen, nå blir stående sultne. Det betyr at vaksiner som kunne ha reddet liv, forblir på lager. Det betyr at håpet om utdanning forsvinner for barn som allerede lever i kriser, sier Westhrin.

Hun viser til at dette skjer samtidig med at stadig flere regjeringer kutter i bistanden, blant annet den britiske regjeringen.

Nødhjelp strandet på lager

Bistandsfrysen har ifølge organisasjonen allerede gjort at over 17 millioner enheter med nødhjelp er strandet i lagre, på lastebiler og hos leverandører. Det gjelder blant annet hjelp til områder hvor det allerede er erklært sultkatastrofe.

– Det er sjokkerende at beslutningstakerne ikke tar inn over seg de enorme konsekvensene dette får. Barn dør av sult mens mat står og råtner på lagre et steinkast unna. Det er helt meningsløst, sier Westhrin.

Hun appellerer til norske myndigheter og politikere.

– Når andre land svikter er det avgjørende at Norge – som den humanitære stormakten vi er – øker innsatsen sin både politisk og finansielt. Vi forstår at Norge ikke kan fylle hele det tomrommet USA etterlater seg, men nå er det viktig å vise initiativ og gå foran med et godt eksempel, sier Westhrin.

– Norge kan ikke fylle hull

Norges utviklingsminister Åsmund Aukrust kaller kuttene dramatiske. Det at det kuttes flere steder samtidig, og at den amerikanske bistandsfrysen skjedde over natten, gir enorme konsekvenser for mennesker i nød over hele verden.

– Norge opprettholder sin humanitære støtte, og vi utbetaler vår planlagte støtte så raskt som mulig. Men vi kan ikke fylle tomrommet det amerikanske bistandsfrysen etterlater seg, sier Aukrust.

Tidligere denne måneden satte Norsk Folkehjelp amerikanskstøttet mine- og eksplosivrydding på vent i tolv land. De måtte si opp 1700 ansatte på grunn av USAs stans av bistandsmidler.

Ifølge FNs barnefond Unicef er flere millioner barn allerede berørt av de enorme kuttene i bistand.