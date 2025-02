Fengslet PKK-leder sier gruppen oppløses

En delegasjon fra det prokurdiske DEM-partiet holdt et tre timer langt møte med Öcalan tidlig torsdag i fengselet hvor han har vært innsatt siden 1999.

Håpet for møtet var at Öcalan skulle komme med nettopp en fredsoppfordring.

– Alle væpnede grupper må legge ned våpnene, og PKK må oppløse seg selv, sier Öcalan i uttalelsen som ble lest opp av DEM-politikere.

I uttalelsen sier Öcalan at PKK har mistet formålet sitt av flere årsaker, og han hyller demokratiet som veien videre.

– Jeg sender mine hilsener til alle som tror på sameksistens og lytter til min oppfordring, sier Öcalan.

Kjemper for kurdere

PKK, eller Det kurdiske arbeiderpartiet, er en militant gruppe som ble grunnlagt av Öcalan sørøst i Tyrkia i 1978. Målet deres har vært å få på plass en uavhengig, kurdisk stat, men i senere tid har de moderert seg til å prøve å oppnå flere rettigheter for kurdere og et begrenset selvstyre sørøst i Tyrkia.

Flere titalls tusen mennesker har blitt drept i konflikten mellom Tyrkia og PKK. PKK anses som en terrororganisasjon av Tyrkia, USA, EU og noen andre land.

Siden Öcalan ble pågrepet i 1999, har det vært flere forsøk på å ende konflikten. Det siste forsøket på fredssamtaler kollapset i 2015 grunnet økt vold.

Støttet av Erdogan

Fredsoppfordringen fra Öcalan kommer etter at lederen for det nasjonalistiske partiet MHP, Devlet Bacheli, tilbød Öcalan en fredsgest dersom han tok avstand fra vold. Gesten fikk støtte fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, men han har sagt lite om saken siden slutten av oktober.

Samtidig har regjeringen økt presset mot opposisjonen og pågrepet hundrevis av politikere, aktivister og journalister. I tillegg har ti valgte DEM-ordførere blitt fjernet fra vervene sine og siktet for «terrortilknytning».

Til tross for bølgen av pågripelser er håpet at Öcalans oppfordring til slutt vil presse fram en politisk prosess som fører til bedre vilkår for kurdere, som utgjør rundt 20 prosent av Tyrkias befolkning på 85 millioner mennesker.