Den palestinskproduserte Chat Cola er blitt en populær protestdrikk

Etter at Hamas-angrepet 7. oktober 2023 utløste Israels knusende militærkampanje mot Gaza, har en palestinskdrevet boikott av selskaper som oppfattes å støtte Israel, fått vind i seilene over hele Midtøsten.

Vanlige amerikanske merkevarer som McDonald's, KFC og Starbucks har det siste året sett salget falle.

På Vestbredden har boikotten ført til at den amerikanske hurtigmatkjeden KFC har stengt to av sine filialer i Ramallah. Men det tydeligste uttrykket for forbrukerprotesten har vært Chat Colas store popularitet.

Den framtredende plassen

Den lokale varianten av cola dominerer nå i butikkhyllene.

– Da folk begynte å boikotte amerikanske varer, ble de bevisste på at Chat fantes, sier Fahed Arar, daglig leder i Chat Cola, til nyhetsbyrået AP.

– Jeg er stolt over å ha skapt et produkt som kan måle seg med et globalt selskap, sier Arar som har sin fabrikk i byen Salfit på Vestbredden.

– Kjøp lokalt

Palestinske forbrukere, sinte på USAs urokkelige støtte til Israel i krigen mot Hamas i Gaza, utøver sin lille forbrukerprotest.

«Kjøp lokalt»-bevegelsen, som har skutt fart under krigen, har ført til at Chat Cola økte sitt salg på Vestbredden med over 40 % i fjor sammenlignet med 2023. Mye tyder på at det lokale merket tar markedsandeler fra Coca-Cola, selv om data som kan bekrefte dette ikke finnes. Coca-Cola Company har ikke svart på en forespørsel om kommentar.

– Chat var tidligere et nisjeprodukt, men nå dominerer det markedet, sier Abdulqader Azeez Hassan (25), eier av et supermarked i Salfit. Han har butikkens kjøleskap fulle av brusen.

Alt forandret seg

Uansett følgene av boikotten, gjenspeiler den en økende politisk bevissthet, mener Salah Hussein, leder for Ramallahs handelskammer.

– Det er første gang vi har sett en boikott i denne skalaen, sier Hussein og viser til at institusjoner som det prestisjetunge Birzeit-universitetet nær Ramallah har kansellert sine Coca-Cola-bestillinger.

– Etter 7. oktober forandret alt seg, sier han. Hussein tror utviklingen fortsetter etter at USAs president Donald Trump tok til orde for en masseutvisning av palestinere fra Gaza. Det har ytterligere forsterket antiamerikanske følelser i regionen, mener han.

Det internasjonale markedet

Med økende etterspørsel ikke bare fra Libanon og Jemen, men også fra USA og Europa, har Chat Cola blikket rettet mot det internasjonale markedet.

– Vi måtte utnytte muligheten, sier PR-sjef Ahmad Hammad om selskapets nye «Palestinian taste»-logo og produkter i de palestinske nasjonalfargene.

For å møte etterspørselen åpner Chat Cola en ny fabrikk i nabolandet Jordan.

Chat Cola har også sikret seg kosher-sertifisering etter en grundig inspeksjon av en jødisk rabbiner.

På lagret i Salfit laster sjåfører «familiepakker» med brus inn i lastebiler på vei til Vestbredden – men også til Tel Aviv, Haifa og andre byer i Israel. Ansatte sier at salget av Chat Cola i arabiskdominerte byer i Israel økte med 25 % i fjor.

Brudd på opphavsretten?

I 2020 ble Chat Cola saksøkt av amerikanske National Beverage Company for brudd på opphavsrett i en palestinsk domstol. Selskapet hevdet at Chat hadde kopiert Coca-Colas design på flere produkter, men fikk ikke medhold.

Kritikere av den palestinskledede boikotten, kjent som BDS-bevegelsen (Boycott, Divestment and Sanctions), mener at målet om å isolere Israel økonomisk på grunn av okkupasjonen av palestinske områder bare vil forverre konflikten.

– BDS og lignende tiltak splitter samfunn, de bidrar ikke til forsoning, sier Vlad Khaykin, visepresident ved Simon Wiesenthal-senteret, en jødisk menneskerettighetsorganisasjon.

Israelsk kontroll

Selv om Chat Cola unngår å kjøpe varer fra Israel og i stedet henter ingredienser fra Frankrike, Italia og Kuwait, kan selskapet ikke unngå Israels økonomiske dominans over Palestina.

Import av råvarer til fabrikken på Vestbredden pålegges en importskatt på 35 %, hvor halvparten går til Israel.

Daglig leder Arar erkjenner at Chat Colas suksess avhenger mer av israelsk byråkratisk velvilje enn av nasjonalistisk glød.









