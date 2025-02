Peggy Hessen Følsvik gir seg som LO-leiar

Følsvik har vore leiar sidan 2021. Avgjerda tok ho for ei god stund sidan, men ho har venta med å fortelje det til no, seier ho til Frifagbevegelse.

– Dette har eg tenkt på ei stund. Så har eg brukt litt tid, og tenkjer at no er valkomiteen sett. Då var det eit godt tidspunkt å gå offentleg ut med dette, seier Følsvik.

Følsvik overtok jobben etter at dåverande LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen døydde plutseleg av hjartesvikt berre 53 år gammal.

I 2022 vart aldersgrensa for valbarheit til LO-leiinga auka til 65 år. Det betyr at Følsvik, som no har 64, kunne vorte attvalde på kongressen i vår. Det har ho altså bestemt seg for å ikkje gjere.