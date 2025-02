Familien Alzayegh sit i raudbrune skinnsofaer i den øvste etasjen i Rabita moskeen. På bordet er det dekka med småkaker, brød og hummus – og palestinsk cola. På eit anna bord, kledd med ein duk med palestinske broderi, står ni bilete i kvite rammer stilt på rekkje. Framfor kvart av bileta står eit ljos.

– Dette er familiemedlemmar som har blitt drepne i krigen, fortel Hadeel Alzayegh om bileta på bordet.

Familien frå Gaza flykta til Norge etter den andre intifadaen, men dei har framleis mykje familie i Gaza – og mange som no ikkje lever lenger.

Støre rydda kalenderen, og onsdag 26. februar møter han norske palestinarar i Rabita-moskeen i Oslo. Moskeen har mange medlemmer frå Palestina og Libanon, og kjenner derfor ei sterk tilknyting til den pågåande konflikten i Midtøsten.

– SNAKKA MYKJE I BYRJINGA: Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med Alzayegh-familien. – Korleis har de opplevd at kollegaer på skule og jobb har møtt dykk i denne situasjonen? spør statsministeren. – Eg snakka mykje om det til kollegaer i byrjinga. Men, etter kvart vart eg einig med arbeidsgjevar om å ikkje snakke så mykje om krigen på jobb, fortel Mohamed (t.v). Søstrene Nor og Hadeel sit til høgre i biletet. (Erlend Berge)

– Formålet med møtet er å lytte til ekte historiar og vise at eg på vegner av regjeringa ser dei sterke kjenslene krigen har ført til, seier Støre til Vårt Land.

Krigen i Gaza har så langt ført til at minst 48.000 palestinarar er drepne i israelske åtak sidan 7. oktober 2023, opplyser helsestyresmaktene i Gaza. Men, talet er estimert til å vere langt høgare, ifølgje det medisinske tidsskriftet The Lancet.

– Som å leve i dobbelverd

Nor Alzayegh, fortel at det har vore vanskeleg å stå i jobb og fungere i kvardagen samstundes som ein har familiemedlemmar i Gaza.

– Dei første vekene av krigen var veldig spesielle. Då visste me ikkje om dei var i live – og me gjekk rundt som tomme sjeler. Hjarta våre var i Gaza, men ein måtte putte på ein fasade og late som at alt var bra, fortel ho.

– Det var nesten som å leve i ei dobbeltverd, skyt Hadeel inn.

ETTERLYSER MEIR HANDLING: Statsminister Jonas Gahr Støre møter først fem muslimske ungdommar før han møter familien. – Me opplever ikkje å vere ein del av samfunnet. Spesielt no med mangel på anerkjenning av den palestinske lidinga, kjenner me oss ikkje sett og høyrt, seier ungdommane. Før han går får Støre eit Palestina-skjerf i gåve av Kosh-an Sadeghi, Joana Ahmed Shaath, Raghad Abu Shaker, Sarah Hakim og Mohamud A. Hersi. (Erlend Berge)

Broren deira, Ezzedeen Alzayegh, fortel at det for han har vore utfordrande å skulle å halde fokus på skulen samtidig som han visste at beskjeder om drepne familiemedlemmer kunne komme.

– Ein vert veldig sliten av det, seier han.

Støre nikkar alvorleg.

– Eg skjønar smerta dykkar, sjølv om eg ikkje kan forstå, seier Støre, som også seier han trur det som skjer i Gaza gjer sterkt inntrykk på mange nordmenn som ikkje har familie der.

Brukte stiftemaskin til å sy rakettskade

Ein fetter som fekk ein rakett i bakhovudet og måtte bruke stiftemaskin til å stifte igjen såret, bomber som trefte eit hus – og der alle 55 vart drepne, ein nevø som mista beina i eit israelske åtak.

Historiane familien har fått høyre av familiemedlemmer i Gaza er mange. Historier om israelsk bombing, skot og dronar. Historier om drepne og skadde.

Støre spør om korleis familien i Gaza har det no.

– Heimane er totalt øydelagde, mange bur i telt. Akkurat no er det også veldig kaldt der. Likevel høyrer me at folk delvis skal tilbake på jobb og skule, men dette betyr ikkje at det finst skular som er brukbare. Det er eit teikn på at Gaza si befolkning vil leve, dei ønskjer ein trygg plass, seier Mohamed.

Beskjed om familiemedlemmer på jobb

Familien på seks fortel om ein situasjon der dei aldri kan slappe heilt av, sjølv om dei bur i trygge Norge. For dei veit aldri når dystre beskjedar frå Gaza kan komme.

– Eg fekk beskjed om at ein fetter var drepen då eg sat i eit møte, fortel Nor.

Det same har skjedd mora i familien Wafaa Alzayegh.

– Eg jobbar i helsevesenet og eg har fått mange beskjedar om familiemedlemmer mens eg har vore på jobb. Då har eg måtta halde fasaden, men gå å grine på toalettet etterpå, fortel ho.

Takkar Jonas og Espen

Far Salama Alzayegh takkar Støre for at han er i moskeen.

– Me treng nokon som lyttar til oss. Eg vil takke Norge, spesielt du og Espen (Barth Eide, red. anm). Norge er den beste vennen Palestina har i Vesten. Nesten alle eg snakkar med på telefon kjenner deg og Espen.

Statsministeren besøker Rabita-moskeen – STERKT: (t.v) Nor, Ezzedeen, Salama, Wafaa og Hadeel Alzayegh. Statsminister Jonas Gahr Støre står med ryggen til. – Det var sterkt å få statsministeren på besøk. Det viser at han er mottakeleg og at han bryr seg, seier Ezzedeen Alzayegh. (Javad Parsa/NTB)

Støre takkar tilbake for at familien deler om sine opplevingar, sjølv om det er ei tung tid.

– Det som skjer i Gaza er nedslåande, me er i ein tung motbakke. Eg har jobba med utanrikspolitikk i 30 år, og ein kan bli nedslått av dette.

– Men me kan ikkje miste håpet, når palestinarane i Gaza viser håp, seier Hadeel.

– Nei, ein kan bli deprimert og nedslått, men me må aldri gi opp håpet. Det har me ikkje lov til, seier Støre.

Støre: Politikk fordriv palestinarar

– Kva har regjeringa tenkt til å gjere for palestinarar i Gaza og på Vestbreidda framover?

– Me skal jobbe diplomatisk for å prøve å bidra til å finne løysingar som kan føre til fred. Det er vanskeleg å vere positiv, men me må ha håp. I tillegg må me leggje til rette for humanitært arbeid og jobbe med andre land, seier Støre.

Samstundes som det er våpenkvile i Gaza, har Israel i større grad flytta merksemda si til den okkuperte Vestbreidda.

– Kva synest statsministeren om det Israel gjer på den okkuperte Vestbreidda no?

– Det er svært alvorleg, og kjem kanskje litt i skuggen av Gaza. Israel fører politikk som har som formål å fordrive palestinarar, seier Støre.