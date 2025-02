14 sektmedlemmer dømt for drap på jente i Australia

Elizabeth Rose Struhs' foreldre, samt lederen for Saints-sekten og andre medlemmer, ble alle dømt for uaktsomt drap. Jenta døde av ketoacidose i januar 2022, etter at hun ikke hadde fått insulin på dagevis.

– Elizabeth led en langsom, svært smertefull død, og dere er alle ansvarlige på en eller annen måte, sa dommer Martin Burns i delstaten Queenslands høyesterett onsdag.

Foreldrene ble dømt til 14 års fengsel hver, mens sektleder Brendan Stevens ble dømt til 13 år. Alle var medlemmer av det lille kirkesamfunnet Saints, som mente at kun Gud kunne helbrede sykdommer – og dermed ikke tillot noen form for medisinsk bistand.

– Elizabeths død var, og forblir, dypt forstyrrende – om ingenting annet, så fordi det så enkelt ville latt seg gjøre å forhindre den, sier dommeren.

Burns kalte videre Stevens en «farlig, høyst manipulerende person» og sa at hans forsøk på å ta avstand fra sine egne handlinger må regnes som «avskyelige».

De øvrige medlemmene av gruppa som er dømt for dødsfallet, fikk mellom seks og ni års fengsel. Alle er dømt for å ha oppfordret faren til å frata datteren insulin. Verken faren eller Stevens ble dømt for forsettlig drap, da det ikke var mulig å bevise at de kunne vite at datteren kom til å dø.

Ingen av de dømte ville ha advokatbistand eller tok stilling til skyldspørsmålet. Dommeren tok derfor utgangspunkt i at de erklærte seg ikke skyldige.

