Seks nyfødte omkom i kulden i Gaza, ifølge sivilforsvaret

– Som følge av en kraftig kuldebølge og mangel på oppvarming har vi registrert seks dødsfall blant nyfødte i løpet av den siste uken fram til i dag, sier etatens talsmann Mahmud Bassal til AFP.

En kaldfront har preget det østlige Middelhavet de siste dagene, og i Gaza har temperaturen falt ned mot null grader.

Selv om våpenhvilen mellom Israel og Hamas har ført til at mer humanitær hjelp kommer inn på Gazastripen, bor fortsatt hundretusener av palestinere i telt. Mange bor også i ruinene av sine tidligere hjem og kjemper for å overleve etter hvert som temperaturene synker.

Hamas har gjentatte ganger anklaget Israel for å hindre at byggematerialer blir levert til Gazas 2,4 millioner innbyggere, hvorav de fleste har blitt fordrevet minst én gang under krigen.

Gruppa mener Israels blokkering av hjelpesendinger er årsaken til dødsfallene.

