Pave Frans arbeider fra sykesenga

Det kan tyde på at han får unnagjort det nødvendigste arbeidet og ser framover, trass i at han er innlagt med dobbel lungebetennelse, og er i kritisk tilstand.

I en oppdatering tirsdag formiddag er det listet opp flere viktige avgjørelser, og den mest vesentlige informasjonen er om møtet mellom Frans, kardinal Parolin og erkebiskop Edgar Pena Parra. Det er første gang paven har møtt Parolin siden han ble lagt inn på sykehus 14. februar.

I tillegg godkjente Frans dekreter om to nye helgener og saliggjøring av fem andre. Frans besluttet også at det skal samles et kirkeråd for å diskutere framtidige kantoniseringer.

I en oppdatering tirsdag morgen het det at den 88 år gamle paven hadde hatt en god natt på sykehus.

Vatikanet satte mandag i gang en fast massebønn for pavens helse, i håp om at han skal komme tilbake til arbeidet som den katolske kirkens leder.

Mandag kveld opplyste leger at tilstanden hans stadig er kritisk, men de meldte om en liten bedring i enkelte labresultater. Videre het det at han hadde begynt å jobbe igjen fra sykesenga.

Etter at mørket falt på, samlet tusenvis av troende seg på Petersplassen, der de ba for paven sammen. Det minner om de store samlingene i forbindelse med pave Johannes Pauls død i 2005.

Paven ble innlagt med det som i utgangspunktet var en luftveisinfeksjon. Den utviklet seg etter hvert til dobbeltsidig lungebetennelse. Søndag sa Vatikanet at noen av blodprøvene viste tidlige tegn på nyresvikt.





