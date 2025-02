– Me ser kva som skjer i Gaza, og spør oss sjølve «vil det bli vår skjebne også»? seier Munther Isaac, pastor i Evangelical Lutheran Christmas Church i Betlehem, til Vatican News.

For fyrste gong på over 20 år har israelske stridsvogner entra den okkuperte Vestbreidda. Ikkje sidan slutten av den andre intifadaen i 2005 har dette skjedd, ifølgje nyhendebyrået AFP.

Over 40.000 palestinarar er no drivne på flukt frå flyktningleirane i Jenin, Tulkarem og Nur a-Shams.

Flykningstruamen på Vestbreidda er den største sidan det palestinske området vart ulovleg okkupert av Israel i 1967, skriv NTB.

Våpenkvile i Gaza – eskalering på Vestbreidda

Sidan våpenkvila på Gaza trådde i kraft 19. januar, har valden derimot auka på den israelskokkuperte Vestbreidda. Både israelske militæroperasjonar og vald frå ulovlege israelske busetjarar har ført til redusert tryggleik, fordriving og avgrensingar i palestinarane sine moglegheiter til å bevege seg fritt.

Israelske troppar og busetjarar har drepe minst 900 palestinarar sidan 7. oktober 2023, ifølgje palestinske helsemyndigheiter.

APTOPIX Israel Palestinians 20 ÅR: Israelske tankar under ein pågåande militæroperasjon i flyktningleiren Jenin på den okkuperte Vestbreidda, 24. februar 2025. Dette er første gong på 20 år at Israel sender stridsvogner til området. (Majdi Mohammed/AP)

Isaac fortel Vatican News at israelske busettingar og vegsperringar raskt gjer området umogleg å bu i. Dette kuttar område med infrastruktur frå kvarandre og frå landsbyane rundt, og i praksis vert Vestbreidda forvandla til «ei serie av opne fengsel».

SKULLE MØTE PAVEN: Munther Isaac, pastor i Evangelical Lutheran Christmas Church i Betlehem, snakkar med den katolske avisa under eit nyleg besøk i Vatikanet saman med menneskerettsadvokat Sahar Francis og aktivist Rifat Kassis. Dei tre palestinarane skulle eigentleg møte Pave Frans, men møtet vart utsett grunna pavens helsetilstand. (X/Twitter)

Berre rundt Betlehem er det rundt 80 vegsperringar, som gjer at det ofte tek seks eller sju timar å krysse, fortel pastoren.

I tillegg lir Vestbreidda av svært dårleg økonomi. Betlehem støtta seg før stort på religiøs turisme, men turismen har stoppa heilt opp. Kyrkjene i området brukar no all si tid på å hjelpe familiar utan inntekt å overleve, fortel pastoren til den katolske avisa.

– Me i kyrkjene prøver å gjere alt me kan. Men det betyr ikkje at me klarar å hjelpe alle, seier han.

Minst 100 kristne familiar har reist

Betlehem-pastoren reknar ut at minst 100 av dei kristne familiane i Betlehem har reist frå byen sidan 7. oktober 2023. Den største trusselen for kristne på Vestbreidda, seier pastoren, er det aukande talet av tvangsforflyttingar som går føre seg.

– Me er allereie eit lite samfunn som slit med å overleve, seier Isaac.

Han fortel Vatican News korleis palestinarar på Vestbreidda må vente i mange timar ved israelske kontrollpunkt kvar dag, og om redselen ein kjenner på når israelske soldatar rettar våpena sine mot ein – også mot borna.

Israel Palestinians TRAUMATISERTE BORN: Eit barn ser på åstaden der Hamas-kommanderen Jaafar Dababsah vart drepen i eit israelsk raid i landsbyen Talouza på Vestbreidda, januar i år. – Ein heil generasjon barn er traumatisert, seier pastoren Munther Isaac. (Majdi Mohammed/AP)

– Ein heil generasjon er traumatisert. Ein tenkjer på framtida til borna og lurer på kvifor ein framleis er her. Likevel er mange av oss er bestemt på å bli. Men kor mykje meir kan me tole i ein slik situasjon? Dette er ein av dei mørkaste augneblinkane våre, seier han.

I 2017 var det rundt 23.000 kristne i Betlehem, som utgjorde rundt 10 prosent av befolkninga i byen. På heile Vestbreidda og i Jerusalem var det rundt 51.000 kristne i 2022, før krigen mellom Israel og Hamas braut ut.

Forsvarsminister Katz: Førebu dykk på bli verande

Den israelske forsvarsministeren Israel Katz har uttalt at Det israelske militæret (IDF) må førebu seg på å bli verande i flyktningleirane på den okkuperte Vestbreidda det neste året.

Katz seier at styrkjene skal «hindre at innbyggerne vender tilbake og terrorisme blomstrer opp igjen», ifølgje NTB.

Fakta om situasjonen på Vestbreidda

Israel har drive over 40.000 palestinarar på flukt frå flyktningleirane Jenin, Tulkarem og Nur a-Shams på den okkuperte Vestbreidda.

51 palestinarar, inkludert sju barn, og tre israelske soldatar har vorte drepne i Jenin, Tulkarm og Tubas den siste månaden.

Dei israelske angrepa har påført store skadar på vassforsyning og anna infrastruktur. Titusen av menneske har mista tilgangen til vatn.

Israelske busetjarar har vandalisert og felt 155 oliven- og frukttre i landsbyen Yasuf i Salfit. Dette er éin av 34 hendingar med israelske busetjarar som OCHA dokumenterte i perioden 11. til 17. februar.

Nær 40 palestinarar som er avhengig av dyrehald som inntektskjelde, er fordrive nær landsbyen Al Maniya i Betlehem på grunn av gjentekne angrep frå israelske busetjarar.

Cirka 806.000 studentar over heile Vestbreidda fekk utdanninga si alvorleg svekkja i 2024, viser ein rapport frå Education Cluster.

Kjelde: NTB, FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA)

