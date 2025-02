– Han virket rolig, men var tydelig på at han er redd, forteller Ole Kristian Sameien til Vårt Land.

Han har snakket kort med «Tedy» over telefon etter han ble plassert på Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Sameien er tidligere forsamlingsleder i Hamarkirken, forsamligen til Norsk Luthersk Misjonssamband i Hamar der «Tedy» har vært aktiv.

«Tedy» er ikke hans ekte navn. Vårt Land kjenner hans identitet, men omtaler ham som Tedy av hensyn til hans sikkerhet.

Etter det Vårt Land erfarer skal Tedy sendes ut onsdag morgen.

Fikk avslag rett før jul

I desember var iraneren i Høyesterett med saken sin om asyl i Norge. Han kom til Norge for 14 år siden, og konverterte til kristendommen kort tid etter.

Tedy søkte om opphold på grunnlag av frykt for forfølgelse i hjemlandet Iran. Dette kravet ble avvist i Høyesterett.

Den gang fortalte han til Vårt Land at han frykter for sitt liv.

– Jeg er knust. Fire dager før jul er det dette jeg får. Det er veldig vondt.

Hentet bare timer etter avslag

I etterkant av dommen sendte Tedy inn en omgjøringsbegjæring til Utledningsnemda (UNE). Avslaget kom mandag kveld, og bare noen timer senere var politiet på døra.

Han ble sendt til Politiets utlendingsinternat på Trandum. Der vil han være internert fram til han blir deportert ut av landet og sendt til Iran.

Det er ikke kjent hvor lenge Tedy skal være på Trandum, men ifølge politiets nettsider pleier oppholdene på internatet å være kortvarige.

REDD: Tedy fortalte at han frykter for sitt liv etter avslaget i retten. (Kjell Kvamme)

En tung tid

Tedy rømte til Norge for 14 år siden fordi han hadde deltatt i kritiske aktiviteter mot presteregimet i Iran. Han ble kristen i møte med kristne eritreere på asylmottaket i Vadsø, og har siden det vært aktiv i menighetsliv i både Misjonssambandet og Pinsebevegelsen.

Sameien på Hamar forteller at tiden etter avslaget fra Høyesterett har vært tung for Tedy.

– Det tok tid før han kom seg, men de siste ukene har han vært mer sitt normale jeg igjen.

Dersom Tedy hadde vunnet fram i Høyesterett, ville dette åpnet for asyl for flere konvertitter i Norge. Høyesterett mente en slik utvidelse bør være opp til Stortinget å vedta.

– De forskjellsbehandler asylsøkere

Sameien frykter at han vil bli arrestert når han blir sendt tilbake til Iran. Høyesterett la til grunn i sin dom at Tedy kan leve diskret med sin tro i hjemlandet. Sameien tror imidlertid at det er vanskelig å ikke bli lagt merke til likevel.

– Når islam er såpass vevd inn i kultur, sed og skikk som det er i Iran, skiller man seg veldig ut om man for eksempel ikke deltar i fredagsbønn i moskeen.

– Hvilke signaler sender norske myndigheter ved å nå sende Tedy ut av landet?

– De forskjellsbehandler asylsøkere. Vi bryr oss mindre om folk som frykter forfølgelse på grunn av religion enn andre asylsøkere, mener Sameien.

Seniorrådgiver i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) Jon Ole Martinsen tok Tedys sak til Høyesterett. Han forteller til Vårt Land at han er skuffet over UNE.

– Vi frykter at Tedy vil være i reell risiko for forfølgelse ved retur til Iran. Vi er skuffet over at UNE ikke tar den risikoen som konvertitter blir utsatt for i Iran mer alvorlig enn dette, sier han og legger til:

– Det er en dramatisk situasjon Tedy står overfor, og vi er bekymret for hans ve og vel og sikkerhet når han returnerer til Iran.

STØTTE: Tedy (t.v.) sammen med støttespillerne Ole Kristian Sameien (NLM) og Jon Ole Martinsen (Noas) da saken ble tatt opp i Høyesterett. (Kjell Kvamme)

Etterlyser protester

Han mener også at UNE opptrer med to ansikter.

– På den ene siden etterlyser de kristne pastorer og ledere som er tette på asylsøkere, slik at vi kan gi dem førstehåndskunnskap så de kan foreta en god vurdering. Men når vi møter dem i behandlingen av enkeltsaker, så er det vi sier plutselig et partsinnlegg med begrenset troverdighet fordi vi kjenner personen det gjelder.

Han oppfordrer nå til et oppgjør.

– Det er på tide at kristne organisasjoner og kirkesamfunn i Norge signaliserer at dette er en uholdbar praksis.

Sameien forteller at menigheten på Hamar er svært preget av Tedys sak.

– Han har vært en integrert del av trosfellesskapet, og mange her er glade i ham. Behandlingen han har fått i mange år, er noe som oppleves opprørende i vårt miljø.