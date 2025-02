Blå Kors og Mestringshusene vant mot Helse sør-øst i tingretten

Blå Kors Behandling AS saksøkte Helse sør-øst etter at tildelingen for å tilby privat rusbehandling ble trukket tilbake to måneder senere, skriver NRK.

Nå har Østre Innlandet tingrett gitt Blå Kors og tredjeparten Mestringshusene Bolkesjø AS medhold i saken.

Helse sør-øst ga i oktober i fjor 14 aktører mulighet til å tilby rusbehandling til en årlig ramme på omtrent 1,3 milliarder kroner. Så ble tildelingen på noen områder avlyst fordi noen av aktørene hadde fått mer informasjon underveis.

– Vi er glade for resultatet, og nå håper vi å få signert de kontraktene som denne saken gjaldt, sier advokat Anders Tholfsen Thue på vegne av Blå Kors Behandling AS.

Helse sør-øst må betale over 1,6 millioner kroner i sakskostnader.