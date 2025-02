I Sør-Sudan er et hjelpeprosjekt som behandler alvorlig underernærte barn, stoppet helt opp.

På et lager i Haiti ligger tonnevis med frø som skal sås i jorda. Snart er sesongen over, og da er det for sent å så.

Begge historiene er fra World Relief, en kristen, evangelikal bistandsorganisasjon, hjemmehørende i USA

To av de 12 største mottagerne av midler fra statlige USAID er kristne:

Catholic Relief Services og World Vision, også en kristen, humanitær bistands- og utviklingsorganisasjon.

Begge hjelper mennesker i konfliktsoner med mat, vann og helsehjelp.

US Ukraine China FRYS: Da Donald Trump satte seg i Det hvite hus i januar, frøs han all amerikansk bistand i 90 dager. (Alex Brandon/AP)

Holdes våken om natta

U.S. Agency for International Development (USAID) tilsvarer Norges Norad. De er til stede over store deler av verden og bidrar med mat, vann, helsehjelp i konfliktsoner.

Nå er organisasjoner hardt rammet etter USAs ferske president, Donald Trump, bestemte at bistandsmidlene til USAID, verdens største bistandsgiver, skulle settes på frys i 90 dager. Kaos og usikkerhet preger den humanitære sektoren verden over.

De som er igjen blir tvunget til å ta tøffe avgjørelser på hvilke prosjekter som kan bestå, uten offentlig støtte, og hvilke de må stenge ned.

– Det er det som holder meg våken om natta, sier visepresident Matthew Soerens i World Relief til nyhetsbyrået AP.

Catholic Relief Services er også svært bekymret og forbereder seg på massive kutt på opptil 50 prosent.

– Vi vil bli en mye mindre organisasjon dette året, skrev direktør Sean Callahan i en e-post til de ansatte tidligere denne måneden.

Trumps kristne velgere

Da Trump ble valgt til USAs 47. president i november i fjor, var det med sterk støtte fra kristne velgere, forteller NBC News:

63 prosent av velgerne i gruppen «protestantiske eller andre kristne» støttet den nye administrasjonen.

82 prosent av hvite, evangelikale kristne støttet Trump.

59 prosent av alle katolikker og 63 prosent av hvite katolikker stemte på Trump.

Nå opplever flere av de som stemte på Trump at hjelpearbeidet de er engasjerte i, rammes av USAID-frysen.

Det er det som holder meg våken om natta — Matthew Soerens, World Relief

Lang tradisjon for tro og hjelp

Religiøst veldedighetsarbeid har lang tradisjon i USA, og kristne hjelpeorganisasjoner har jobbet hånd i hånd med amerikanske myndigheter. De samler inn penger og har ansatte i store deler av verden.

For mange av disse har det å hjelpe sin neste, de fattige og sårbare, vært et uttrykk for de verdiene og arven de står for. Ikke bare som kristne, men som amerikanere. Nå, som det står på spill, er det en slags eksistensiell krise for dem, skriver religionsreporter Elizabeth Dias i New York Times.

Mange konservative har heiet fram denne kombinasjonen av offentlig og privat finansiert bistand som USAID og religiøse grupper har hatt - til nå. Og da Trump igjen etablerte et troskontor i Det hvite hus, ble trosbaserte grupper oppfordret til å «søke og konkurrere om midler, stipend, kontakter og andre føderale fond».

Religiøse organisasjoner håper at administrasjonen snur etter de 90 dagene har gått.

– Vi er «pro-life» her i World Relief, sier Matthew Sorens.

– Vårt håp er at presidenten og utenriksministeren undersøker det de skal så fort som mulig så vi kan fortsette å redde liv.

APTOPIX Trump USAID PROTEST: Demonstranter i Washington protesterer mot Donald Trumps bistandsfrys. (J. Scott Applewhite/AP)

Hjelper dem som kommer til USA

World Relief jobber også innad i USA - blant annet med å bosette flyktninger som kommer til landet.

31. januar fikk hjelpeorganisasjonen beskjed om å stanse arbeidet i USA. Det var samme dag som de skulle ta imot en gruppe afghanere på flyplassen i Sacramento, California.

De ansatte synes det var mildt sagt pussig – og forvirrende, ettersom de som skulle komme, jobbet for amerikanerne i Afghanistan i en årrekke, og hadde fått innvilget opphold av amerikanske myndigheter.

Men Bureau of Population, Refugees, and Migration, tilsvarende Utlendingsdirektoratet i Norge, sendte ut stoppordre.

Medarbeidere i World Relief, møtte opp på flyplassen og hjalp de nyankomne, som de i utgangspunktet var blitt bedt om å gjøre av amerikanske myndigheter.

For mange av våre partnere og millioner av sårbare mennesker har dette alvorlige konsekvenser — Arne Næss-Holm, Kirkens Nødhjelp

Ber om å bli holdt utenfor kulturkrigen

Nå frykter World Relief for framtiden til de som skal få komme til USA fra land som Sudan, Sør-Sudan, Haiti og Kongo – og for de 4.000 flyktningene som er i USA, og som World Vision allerede har ansvaret for.

– Handlingene til den nye presidentstaben vil påvirke vår mulighet til å hjelpe. En ting er å hente noen på flyplassen, gi dem en seng å sove i og mat. Men hva skjer i tiden fremover? Hvem skal betale husleia før de kommer seg på beina og klarer seg selv? Det samme gjelder tusenvis av andre, både i USA og andre steder i verden som World Relief har støttet til nå, sier Matthew Sorens til Time.

Under en kongresshøring sist uke, oppfordret Andrew Natsios politikerne om å la kristne, humanitære organisasjoner fortsette arbeidet og holde dem «utenfor kulturkrigen».

Natsios ledet USAID da George W. Bush var president.

– Alle de prosjektene som nå er fryst er ødeleggende for kirkas oppdrag i verden, sa han ifølge New York Times.

Statsminister Jonas Gahr Støre møter humanitære organisasjoner til samtale om Gaza SJEF: Arne Næss Holm er konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. (Lise Åserud/NTB)

Kirkens Nødhjelps partnere rammes

Kirkens Nødhjelp (KN) samarbeider med forskjellige partnerorganisasjoner i over 30 land. KN rammes i liten grad av Trumps nedstenging av USAID, men flere partnere strever.

– Vi blir lite direkte påvirket, men for mange av våre partnere og millioner av sårbare mennesker har dette alvorlige konsekvenser, sier Arne Næss-Holm, konstituert generalsekretær i KN, i en epost til Vårt Land.

Flere av KNs partnere opplever at utbetalinger har blitt stanset og søknader utsatt og noen også kansellert.

I Ukraina har flere av KNs partnere blitt tvunget til å stoppe livsviktig arbeid.

I Sudan skulle KN til å signere en avtale med UNFPA om et seksuell helse-prosjekt, dette er nå utsatt.

Flere søknader med ulike FN-aktører har blitt satt på vent.

I Kongo rammes prosjekt for de som er utsatt for kjønnsbasert vold.

Næss-Holm påpeker at behovene for humanitær hjelp var enorme lenge før Trump trykket på stoppknappen.

– USAs bistandsfrys er ikke et isolert eksempel. Det skjer på toppen av at humanitært system under sterkt press. Med et finansieringsgap som stadig vokser. Frysen har imidlertid gitt et systemsjokk med umiddelbare og store konsekvenser over hele verden – både direkte og indirekte.