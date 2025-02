– Natten var rolig, paven hvilte, står det i en kort oppdatering om tilstanden hans søndag morgen.

Vatikanet opplyste lørdag at pave Frans hadde hatt et astma-lignende anfall og at han hadde fått oksygen og en blodoverføring.

Han er innlagt på sykehus i Roma med det som i utgangspunktet var en luftveisinfeksjon. Den utviklet seg etter hvert til dobbeltsidig lungebetennelse.

Frans har vært den katolske kirkens overhode siden 2013. Siden 14. februar har han vært innlagt på sykehus.