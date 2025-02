Sylvi Listhaug skal vitne i sak mot Palestina-demonstranter

Hendelsen i mars i fjor skjedde da Listhaug skulle gå fra Utenriksdepartementet til Stortinget. Hun ble fotfulgt av flere demonstranter, som også ropte ukvemsord mot og filmet henne.

– Jeg er stevnet som vitne i straffesaken og vil selvsagt stille og svare på spørsmål der, sier Listhaug til TV 2.

Ifølge tiltalen ropte demonstrantene utsagt som: «Frp hør, barn i Gaza dør», «Blod på henda, blod på penga», «Shame on you», «Hvordan er det å vite at barn dør?», «Du jobber for oss, ikke sant?» og «Hører du, eller gir du faen?».

Listhaug kalte det den verste opplevelsen hun har hatt som politiker.

– Jeg tar til etterretning at politiet nå har tatt ut tiltale mot tre personer og er glad for at slike hendelser tas på alvor. Jeg har full tillit til jobben politiet gjør videre i denne saken, sa hun til NTB da tiltalen ble tatt ut i høst.

John Christian Elden er forsvareren til én av de tiltalte.

– Grensen mellom ytringsfrihet mot partiledere og straffbar plagsom atferd blir stadig snevret inn i Norge, og jeg er ikke sikker på om det er rett vei å gå. Domstolen får gi oss svaret. Min klient nekter seg skyldig etter tiltalen, sier Elden til TV 2.