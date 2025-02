CDU-leder Friedrich Merz erklærer valgseier i Tyskland

Merz erkjenner imidlertid at jobben med å danne en koalisjonsregjering «ikke blir lett».

Merz har flere ganger utelukket et samarbeid med ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) som ligger an til å bli nest størst i valget. Dermed blir jobben med å samle en regjering mer krevende.

CDU-lederen fastholder likevel at han har som mål å sette sammen en regjeringskoalisjon så raskt som mulig.

– Verden venter ikke på oss, sa Merz på valgvaken.

De borgerlige kristendemokratene (CDU/CSU) har lenge ledet på meningsmålingene, og CDU-leder Friedrich Merz har derfor vært storfavoritt til å bli ny statsminister.