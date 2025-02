Medier: USAs forslag til Ukraina-resolusjon i FN nevner ikke okkuperte områder

Nyhetsbyråene AFP og AP viser til diplomatkilder som omtaler innholdet i resolusjonsforslaget.

Det tar til orde for en rask slutt på konflikten i Ukraina og en varig fred. Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia gir uttrykk for at han er fornøyd med forslaget, men hevder det ikke sier noe om «røttene» til konflikten.

– USA har foreslått en enkel, historisk resolusjon i FN som vi oppfordrer alle medlemslandene til å støtte for å stake ut en vei mot fred, sier Rubio i en uttalelse.

Mandag er det nøyaktig tre år siden Russland invaderte Ukraina med store militære styrker. Planen er at FNs hovedforsamling da skal stemme over USAs forslag, og et konkurrerende forslag fra europeiske land og Ukraina.

Det europeisk-ukrainske forslaget tar til orde for en umiddelbar tilbaketrekking av Russlands styrker fra Ukraina. Forslaget nevner «fullskala-invasjonen av Ukraina av den russiske føderasjonen» og behov for implementering av alle tidligere resolusjoner fra FNs hovedforsamling som er «vedtatt som svar på aggresjonen mot Ukraina».