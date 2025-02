Netanyahu og USA truer Hamas etter mottak av feil levninger

I en uttalelse fredag morgen sier Netanyahu at han vil handle med besluttsomhet for å bringe gisselet tilbake.

– Med en utenkelig kynisme lot de være å returnere Shiri til de små barna sine, de små englene. Isteden la de liket av en palestinsk kvinne i kisten, sier han i videouttalelsen.

USAs gissel-utsending Adam Boehler sier til CNN at det er snakk om «et klart brudd på våpenhvilen». Han truer også med at Hamas risikerer «total tilintetgjøring» hvis ikke alle gislene utleveres umiddelbart.

En organisasjon som representerer gislenes familier ber samtidig regjeringen om å finne den «riktige, klokeste og raskeste måten» for å få tilbake Shiri Bibas og de gjenværende gislene.

– Israel må svare klokt og ansvarlig på brudd på avtalen, og ikke gi etter, skriver de, ifølge Haaretz.

Den pågående våpenhvilen varer til begynnelsen av mars, og det er frykt for at krigen gjenopptas etter dette.

Sønnenes identitet bekreftet

En av kistene med levninger som ble overlevert fra Gazastripen til Israel torsdag, viste seg å være fra en palestinsk kvinne, ikke det israelske gisselet Shiri Bibas, ifølge israelske myndigheter.

Samtidig har israelske rettsmedisinere konkludert med at levningene i de tre andre kistene, stemmer med hva Hamas har oppgitt. De er fra Bibas' to små sønner og fra en eldre israelsk mann.

Hamas oppga allerede i høst at Bibas og hennes to små sønner var drept i et israelsk luftangrep sammen med sine fangevoktere. Israel hevder at de ble drept av «terrorister».

Ektemann løslatt

Ektemannen og faren skal ha blitt holdt fanget et annet sted, og han er blant gislene som under våpenhvilen er blitt løslatt i live.

Det antas at rundt 70 gisler fortsatt befinner seg på Gazastripen, hvorav drøyt 30 antas å være døde. Alle, med unntak av tre, ble bortført fra Sør-Israel under det Hamas-ledede angrepet 7. oktober 2023.

I løpet av over 500 dager med krig har over 48.000 palestinere blitt drept i israelske angrep, ifølge palestinske helsemyndigheter. FN verifiserte navnelister i november, og de viste at 70 prosent av de drepte var kvinner og barn.

Tusenvis av palestinere er også savnet og antas å ligge begravd under ruinene.

