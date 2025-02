Militæret i Israel sier de mottok ukjent lik fra Hamas

Et av de fire likene var ifølge Hamas gisselet Shiri Bibas. Det stemmer ikke, uttalte IDF tidlig natt til fredag. Da hadde IDF identifisert levningene etter hennes to sønner, som også ble overlevert militæret torsdag.

– Det tredje liket var ikke levningene av moren deres, Shiri, og heller ikke levninger av noen av de øvrige israelske gislene, står det i IDFs uttalelse.

Militæret i Israel mottok torsdag levningene av fire personer og som ble overlevert av Hamas på Gazastripen, via Røde Kors i Khan Younis.

Fire kister

En stor folkemengde og tallrike maskerte Hamas-medlemmer hadde møtt opp for å overvære overleveringen.

På en scene sto fire svarte kister, hver av dem med bilde av en død person. De fire var ifølge Hamas en mor og hennes to små barn, Shiri Bibas og sønnene Kfir og Ariel på henholdsvis 9 måneder og 4 år, samt en 83 år gammel mann, Oded Lifshitz.

Hamas har hevdet at alle fire ble drept sammen med sine fangevoktere i israelske flyangrep. Men IDF uttalte natt til fredag at Bibas' to sønner ble drept av terrorister i Gaza.

Krever at Hamas overleverer Bibas

I en ny uttalelse litt senere krevde IDF at Hamas overleverer Shri Bibas' levninger.

– Vi krever at Hamas overleverer Shiri Bibas sammen med alle de andre som også ble bortført, sier IDFs talsmann Avichay Adraee.

Både Bibas, hennes sønner og Lifshitz ble bortført under det Hamas-ledede angrepet mot Israel 7. oktober 2023. Også Bibas' mann ble bortført.

– På vegne av staten Israel bøyer jeg hodet og ber om tilgivelse for å ikke ha beskyttet dere denne forferdelige dagen, sier Israels president Isaac Herzog i en uttalelse.

Bibas' mann var et av 24 gisler som ble løslatt i live under den pågående våpenhvilen. Overleveringen torsdag var første gang siden starten av krigen at Hamas har gitt levninger av døde israelere tilbake til Israel.

– Forrådt av palestinerne

Lifshitz' kone, Yocheved Lifshitz (85), ble bortført sammen med ektemannen, men hun ble løslatt 16 dager etterpå av Hamas, som oppga «humanitære grunner».

Oded Lifshitz var en veteranjournalist i den nå nedlagte venstreorienterte israelske avisen Al-Hamishmar og som var tilknyttet kibbutz-bevegelsen. Han var også forkjemper for palestinernes rettigheter og for fred.

Han var også grunnlegger av kibbutzen Kir Oz, hvor han bodde og hvor han ble bortført fra. I et intervju med den israelske kringkasteren Kan onsdag sa Yocheved Lifshitz at ektemannen hadde «kjempet for palestinerne hele livet – de forrådte ham og tok ham med til helvete».

