Vatikanet: Paven er i noe bedre form

Pave Frans har ikke lenger feber, tilstanden er stabil og han jobber fra sykehuset, opplyser Vatikanet i en uttalelse torsdag kveld.

88-åringen ble innlagt på sykehus i forrige uke med bronkitt som senere utviklet seg til dobbeltsidig lungebetennelse. Onsdag kveld opplyste Vatikanet at blodprøver viste en svak bedring i tilstanden hans, og han hadde nok energi til å møte Italias statsminister Giorgia Meloni i 20 minutter.

Det har imidlertid blitt reist spørsmål om hvorvidt paven kan komme til å trekke seg dersom helsen hans blir verre.

Kompleks helsetilstand

– Hvis han ender opp i en situasjon der hans evne til å ha direkte kontakt med mennesker svekkes, tror jeg han vil vurdere å trekke seg, sier den italienske kardinalen Gianfranco Ravasi i et radiointervju torsdag.

Han beskriver pavens nåværende helsetilstand som «kompleks, men ikke kritisk».

Ravasi er imidlertid ikke den eneste som tror Frans kan komme til å trekke seg som leder for verdens katolikker. På spørsmål om han trodde den katolske kirkens overhode vil følge i fotsporene til forgjenger Benedikt XVI, svarte den franske kardinalen Jean-Marc Aveline: «Alt er mulig».

Avvist exit

Benedikt XVI trakk seg som pave i 2013 som følge av sin svekkede helse. Han levde et tilbaketrukket liv i Vatikanet fram til sin død i slutten av 2002.

Pave Frans har gjentatte ganger avvist rykter om en mulig exit. For en stund siden bekreftet han imidlertid at han hadde signert en avskjedssøknad i Vatikanets statssekretariat i begynnelsen av sin embetstid – men at denne kun vil tre i kraft dersom han blir ufør eller så hardt rammet av alvorlig sykdom at han ikke lenger kan gjennomføre sine plikter.