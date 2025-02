Zelenskyj i åpen strid med Trump: – Han er omgitt av desinformasjon

– President Donald Trump – som vi har stor respekt for som leder for det amerikanske folket – lever dessverre i et desinformasjonsrom, sa den ukrainske presidenten på en pressekonferanse i Kyiv onsdag.

Få timer tidligere hevdet Trump at Zelenskyj kun har 4 prosents oppslutning.

Men ifølge en meningsmåling støtter rundt 57 prosent av ukrainske velgere Zelenskyj.

Målingen er utført i perioden mellom 4. og 9. februar, og ble publisert onsdag. Den er utført av Kyiv International Institute of Sociology (KIIS). Her sier også 37 prosent at de ikke har tillit til Zelenskyj.

Ifølge Zelenskyj finnes det bevis for at desinformasjonen om hvor stor oppslutning han har, kommer fra Russland.

Åpen konflikt med Trump

På pressekonferansen utfordret Zelenskyj flere av Trumps påstander, også når det gjelder hvor mye USA har gitt Ukraina i bistand.

Trump har hevdet at USA har gitt Ukraina 320 milliarder dollar siden 2022, hvorpå han har argumentert for at Ukraina bør gi store deler av sine naturressurser til USA.

Men Zelenskyj avviser kontant både tallgrunnlaget og Trumps forslag.

– Jeg beskytter Ukraina, jeg kan ikke selge det, jeg kan ikke selge landet vårt, sier Zelenskyj.

Trump har hevdet at Ukraina «i hovedsak» har inngått en avtale med USA om å gi bort ukrainske naturressurser for 500 milliarder dollar i bytte mot amerikansk støtte.

USA-utsending i Kyiv

Zelenskyj sier på sin side at han har avvist forslaget fordi det inneholdt et krav om at Ukraina må gi USA 50 prosent eierskap til Ukrainas ressurser, men uten sikkerhetsgarantiene som Ukraina har bedt om.

Ifølge Zelenskyj har Ukrainas militære utgifter under krigen beløpt seg til 320 milliarder dollar, tilsvarende over 3500 milliarder kroner, skriver Kyiv Independent. Av dette har USA og EU bidratt med 200 milliarder dollar i forsvarsstøtte, ifølge presidenten.

Pressekonferansen ble holdt samme dag som Zelenskyj fikk besøk av USAs Ukraina-utsending Keith Kellogg. På pressekonferansen, som ble holdt uten Kellogg, sa Zelenskyj at han vil at Kellogg tar seg en tur i Kyivs gater for å se situasjonen med egne øyne. Han sa også at han gjerne tar den amerikanske utsendingen med til frontlinjen.

Zelenskyj gjorde lite for å skjule at han og Trump er på full kollisjonskurs når det gjelder en eventuell fredsprosess og landets framtid.

– Jeg mener USA har hjulpet Putin med å bryte ut av år med isolasjon, sa Zelenskyj.

Trump gir Ukraina skylda

Bare få timer tidligere holdt Trump en pressekonferanse på sin eiendom Mar-a-Lago i Florida der han hånet Zelenskyj og beskyldte ham for å ha startet krigen.

Trump kommenterte også Ukrainas misnøye med at USAs utenriksminister Marco Rubio tirsdag møtte sin russiske motpart Sergej Lavrov i Saudi-Arabia – uten at Ukraina var til stede.

– Det jeg hørte i dag, var «Å, vi ble ikke invitert». Vel, dere har vært der i tre år … Dere burde aldri ha startet den. Dere kunne ha inngått en avtale, sa Trump.

Fox News meldte etter det russisk-amerikanske møtet at både Russland og USA ønsker å presse fram nyvalg i Ukraina, noe Russland har ønsket lenge.

Men ifølge Trump er dette hans og flere andre lands forslag, ikke noe krav fra Russland.

Lavrov hyller Trumps stil

Også fra Moskva strømmer det på med kommentarer etter møtet i Riyadh.

President Vladimir Putin sier han setter stor pris på samtalene, og at han ønsker å møte Trump. Men samtidig understreker han at det trengs å bygges tillit mellom USA og Russland før de kan løse Ukraina-konflikten.

Lavrov hyller på sin side Trump for å ha kritisert «patetiske» Zelenskyj.

– Trump er en helt uavhengig politiker. I tillegg er han en mann som er vant til å snakke direkte. Slike personer skjuler vanligvis ikke sin meninger om patetiske individer som herr Zelenskyj, sier Lavrov.

Samtidig bekrefter Kremls talsmann Dmitrij Peskov at et eventuelt valg i Ukraina ble diskutert på møtet i Riyadh, men dette er en beslutning som verken kan tas i Moskva eller Washington, understreker han.

– Aldri under 50 prosents støtte

Zelenskyj ble valgt til president i 2019, og mandatet varer i fem år. Men som følge av at landet har vært i krig i snart tre år, er det ikke holdt valg. Populariteten hans har falt de siste årene, men siden Russland invaderte Ukraina og gikk til full krig, har den har aldri vært under 50 prosent, ifølge KIIS.

Ordføreren i den ukrainske byen Dnipro, Borys Filatov, tar Zelenskyj i forsvar.

– Vi kan like eller ikke like Zelenskyj. Vi kan refse ham eller vi kan hylle ham. Vi kan fordømme handlingene hans eller applaudere dem. Fordi han er VÅR president. Og ikke en eneste løgnaktig skapning i Moskva, Washington eller noe annet sted har rett til å åpne munnen mot ham, sier Filatov.