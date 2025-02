Innvandring gir større ulikhet - Høyre vil stramme inn

Tirsdag la partiet fram en rekke forslag i Stortinget. Blant tiltakene er strengere krav til inntekt og norskkunnskaper for permanent opphold, samt innstramminger i familiegjenforening.

– Høyre har ført en streng innvandringspolitikk i mange år, men nå strammer vi ytterligere inn, sier Henrik Asheim til Aftenposten.

Bakgrunnen er en rapport Høyre bestilte i oktober, der forskerne i Statistisk sentralbyrå konkluderer med at økt innvandring står for nesten halvparten av den økte ulikheten i Norge fra 1993 til 2022.

– Det viktigste for å bekjempe fattigdom og ulikhet, er å få folk i jobb. Da må vi stille strengere krav til at innvandrere lærer norsk og blir en del av samfunnet, sier Asheim.

Rapporten viser at innvandring fra ikke-vestlige land utenfor EU bidrar mest til økende ulikhet. Asheim mener dette gir et handlingsrom for å stramme inn.

