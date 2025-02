Vatikanet: Paven har dobbeltsidig lungebetennelse

88-åringen har så langt tilbrakt fire netter på Gemelli-sykehuset i Roma.

Tidligere tirsdag ble det meldt at pave Frans hadde spist frokost og lest aviser, men at Vatikanet hadde avlyst alle hans avtaler fram til utgangen av helgen.

– Laboratorietestene, røntgenbildene av brystet og pavens kliniske tilstand fortsetter å vise et komplekst bilde, sier Vatikanet i en uttalelse tirsdag.

De skriver at en polymikrobiell infeksjon som har kommet i tillegg til bronkitt, gjør behandlingen vanskelig. Pave Frans behandles med kortison og antibiotika.

– CT-skanningen av brystet påviste utvikling av bilateral lungebetennelse, som krever ytterligere medisinsk behandling, heter det videre.

– Likevel er pave Frans ved godt mot, legger de til. Frans bruker tiden til hvile, bønn og lesing av tekster, ifølge Vatikanet.

– Han takker for nærheten han føler i denne tiden og ber, med et takknemlig hjerte, om at vi fortsetter å be for ham, legger de til.

Frans, som har vært leder for Den katolske kirke siden 2013, ble innlagt på sykehus etter å ha vært i dårlig form i flere dager.

Han har tidligere hatt en rekke helseproblemer og har gjennomgått brokk- og tarmoperasjoner. Paven bruker rullestol på grunn av smerter i kneet.