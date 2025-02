Søreide om møtet mellom USA og Russland: – Ikke reelle fredssamtaler

USA og Russland møttes tirsdag i Saudi-Arabia, uten at verken Ukraina eller andre europeiske land deltok.

Søreide, som leder Stortingets utenriks- og forsvarskomité, beskriver den seneste utviklingen som oppsiktsvekkende.

– Samtalene mellom USA og Russland i dag er ikke reelle fredssamtaler. De foregår uten at Ukraina og resten av Europa er til stede. Europas framtid bestemmes ikke av Putin og Trump. Det er oppsiktsvekkende at USA legger sterkt økonomisk og politisk press på Ukraina, mens de ikke stiller noen krav til Russland, sier hun i en epost til NTB.

Hun mener Putin har oppnådd svært mye uten å gi noe.

– Hvis Russland nå får presset gjennom et valg i Ukraina de kan manipulere, får gjenopprettet politisk og økonomisk samarbeid med USA, får opphevet sanksjoner og ytterligere kan bygge opp forsvaret, beviser det for Russland at bruk av brutal militærmakt for å endre grenser og styresett fungerer og belønnes. Det er helt uakseptabelt, og sender et svært farlig signal, sier Søreide.