Sarah Gaulin mottok Fritt Ords Honnør

– Når vi ser en økning i rapporter om æreskultur, er det på høy tid å legge bort berøringsangsten, sa samfunnsdebattant Sarah Gaulin da hun tirsdag mottok Fritt Ords Honnør.

Gaulin er en norsk-iransk samfunnsdebattant, og ble ifølge Fritt Ord tildelt prisen for sitt «uredde og prinsipielle forsvar av ytringsfriheten i møte med ekstremisme, gjengkriminalitet og negativ sosial kontroll.».

Sarah Gaulin er daglig leder i organisasjonen LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold) og tidligere bydelspolitiker for Arbeiderpartiet i Søndre Nordstrand i Oslo.

Som lokalpolitiker på Holmlia forsvarte Gaulin blant annet den islamfiendtlige gruppen SIANs rett til å demonstrere der, selv om hun er uenig med SIAN. Hun ble i 2023 nødt til å forlate Holmlia på grunn av hets og trusler.

– Selv om jeg har fått muligheten til å endre min egen situasjon, vet jeg at mange ikke har de samme mulighetene. Derfor lover jeg å fortsette arbeidet for et mer inkluderende og rettferdig samfunn. I en tid med mange farlige autoritære krefter der ute, er det viktigere enn noen gang at vi står sammen, kjemper for det vi tror på, og forsvarer ytringsfriheten, sa Sarah Gaulin da hun mottok prisen.